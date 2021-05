Formazioni Verona-Spezia: Salcedo titolare

Verona e Spezia inaugurano la 34esima giornata di Serie A: match fondamentale in chiave salvezza per i liguri.

E' virtualmente salvo, anche se non aritmeticamente, il Verona di Juric. Nelle ultime cinque giornate, sfumata la possibilità di giocare in Europa, i gialloblù proveranno a chiudere nella parte sinistra della classifica e nella miglior posizione possibile.

Di fronte ai veneti nel 34esimo turno, lo Spezia: una gara che inaugurerà il sabato di Serie A, essenziale in chiave salvezza. I liguri sono ora a soli due punti dal terzultimo posto dopo la rinascita del Cagliari e sono chiamati a rispondere agli ultimi successi dei sardi.

Juric propone Lasagna come prima punta del suo 3-4-2-1, supportato da Zaccagni e Salcedo. In mezzo ci saranno Sturaro e Barak, mentre Faraoni e Lazovic saranno larghi sulle fasce. In porta Silvestri, difeso da Dawidowicz, Magnani e Dimarco.

Nello Spezia in avanti Verde, Nzola e Gyasi. Italiano punta su Estevez e Ricci insieme a Maggiore a centrocampo, con Provedel tra i pali. Retroguardia a quattro formata da Vignali, Ismajli, Chabot e Marchizza.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Dimarco; Faraoni, Sturaro, Barak, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Lasagna.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.