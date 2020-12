Formazioni Verona-Sampdoria: Quagliarella riposa, gioca La Gumina

Veloso e Lazovic dal 1' nel Verona, dentro anche Di Carmine. Sampdoria senza Candreva e Gabbiadini. Quagliarella finisce in panchina.

Nel dodicesimo turno di , il ospita la con l'obiettivo di allungare la sua striscia positiva e di ottenere quei punti che gli consentano di restare nel gruppo delle squadre che puntano ad una qualificazione europea. I blucerchiati devono invece rialzare la testa dopo essere stati battuti dal allo Stadio Maradona, dopo che erano anche stati in vantaggio grazie ad una rete di Jankto.

La Sampdoria ha vinto l’incontro più recente di Serie A contro il Verona con Claudio Ranieri in panchina: l’ultimo allenatore dei blucerchiati in grado vincere due gare di fila contro i gialloblù nel massimo campionato è stato Sinisa Mihajlovic nel 2014.

Il Verona ha conquistato i tre punti nella sfida interna più recente contro la Sampdoria nell’ottobre 2019 e potrebbe registrare due successi interni consecutivi contro i liguri in Serie A per la prima volta da novembre 1975.

Nel Verona Di Carmine agirà da unica punta e sarà supportato da Salcedo e Zaccagni. Lazovic e Faraoni sono gli esterni di centrocampo, mentre Veloso e Barak formeranno la coppia di mediana. In panchina Tameze. Tra i pali Silvestri, mentre la linea difensiva comprende Ceccherini, Dawidowicz e Dimarco.

Sampdoria con Audero in porta, difeso da Ferrari, Tonelli, Colley ed Augello. A centrocampo, sono Jankto e Damsgaard a presidiare gli esterni (Candreva escluso dai convocati), mentre Adrien Silva ed Ekdal si sistemeranno in mediana. In attacco Quagliarella riposa e lascia spazio a La Gumina, sostenuto da Verre.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Dawidowicz, Dimarco; Faraoni, Barak, Veloso, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Ferrari, Colley, Tonelli, Augello; Damsgaard, Ekdal, Adrien Silva, Jankto; Verre; La Gumina. All. Ranieri