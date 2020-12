Verona-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Verona ospita la Sampdoria nella 12ª giornata infrasettimanale di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

VERONA-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 16 dicembre 2020

16 dicembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il Verona di Ivan Juric ospita la Sampdoria di Claudio Ranieri nella 12ª giornata infrasettimanale del campionato di . Gli scaligeri sono settimi in classifica con 19 punti, frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, i genovesi occupano il 13° posto a quota 11, a pari merito con e , con un cammino di 3 vittorie, 2 pareggi e ben 6 sconfitte.

Le due squadre si sono affrontate 24 volte in casa dei gialloblù in Serie A, e questi ultimi conducono nelle statistiche con 11 vittorie, 10 pareggi e 3 affermazioni dei blucerchiati.

I Mastini vengono da una sconfitta, 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 giornate, i genovesi hanno rimediato 3 sconfitte e un pareggio nelle precedenti 4 gare e non vincono dallo scorso 24 ottobre (3-1 a Bergamo contro l' ).

Antonio Barak è il giocatore più prolifico dei gialloblù con 3 goal all'attivo, mentre Fabio Quagliarella è il bomber dei blucerchiati con 5 reti segnate. In questa pagina tutte le informazioni su Verona-Sampdoria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VERONA-SAMPDORIA

Verona-Sampdoria si giocherà la sera di mercoledì 16 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 49ª in Serie A fra le due squadre, è previsto per le ore 20.45.

Sarà DAZN a trasmettere in diretta la partita Verona-Sampdoria, che sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox o PlayStation 4 o 5, oppure ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La gara del Bentegodi sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti in possesso di un abbonamento Sky, se lo vorranno, potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

La partita Verona-Sampdoria, mediante DAZN, potrà essere vista in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e su pc o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare prima la app per sistemi Android e iOS, quindi avviarla e selezionare la gara dal palinsesto. Nel secondo sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del confronto, gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguireanche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Juric potrebbe confermare gran parte della squadra che ha superato fuori casa la all'Olimpico. Davanti al portiere Silvestri, la difesa potrebbe essere composta da Lovato, Dawidowicz e Magnani. A centrocampo in mezzo Tameze affiancherà Miguel Veloso, mentre Faraoni agirà sulla fascia destra e a sinistra Lazovic insidia Dimarco. Davanti nel ruolo di centravanti sarà riproposto Di Carmine al posto di Salcedo, con Barak e Zaccagni a sostegno sulla trequarti. Out Cetin e Kalinic, vicini al rientro, oltre ai lungodegenti Benassi e Vieira.

Turnover moderato per Ranieri, viste le 4 partite in 10 giorni, con il tecnico romano che dovrà anche fare i conti con l'assenza per squalifica di Thorsby. Al suo posto a centrocampo potrebbe partire dal 1' come interno destro Askildsen in coppia con Ekdal, mentre Candreva e Damsgaard (in vantaggio su Jankto) presidieranno le due fasce. Sulla trequarti Ramírez potrebbe rilevare Verre e agire a sostegno di Gabbiadini, che si candida a far rifiatare Quagliarella. Fra i pali ci sarà Audero, in difesa Yoshida e Tonelli (favorito su Colley) potrebbero formare la coppia centrale, con Alex Ferrari e Augello terzini. Ai box per infortunio Bereszynski e Keita.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; A. Ferrari, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Askildsen, Ekdal, Damsgaard; Ramírez; Gabbiadini.