Ranieri esclude Candreva: non convocato per Verona-Sampdoria

Ranieri insoddisfatto dell'atteggiamento di Antonio Candreva, escluso dai convocati per Verona-Sampdoria.

Una scelta forte, soprattutto perchè Antonio Candreva è stato il colpo da novanta del mercato estivo. Claudio Ranieri però non guarda in faccia a nessuno, tanto da escludere dai convocati l'ex per - .

Il motivo lo riporta 'Sky', spiegando come l'allenatore romano non sia soddisfatto di alcuni atteggiamenti mostrati dall'esterno e ha deciso di lasciarlo a casa per il match con gli scaligeri.

Scelta tecnica dunque quella di Ranieri, avallata dallo staff e dalla dirigenza blucerchiata: la Samp, contro l'Hellas, cercherà di riscattare il ko di senza Candreva.