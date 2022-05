Probabili formazioni Verona-Milan: Bennacer titolare, Kessié trequartista

Milan di scena al Bentegodi con l'obiettivo di riappropriarsi della vetta del campionato dopo il momentaneo sorpasso da parte dell'Inter.

Contro il Verona, Stefano Pioli si affida a Giroud in qualità di riferimento avanzato. Alle spalle del francese, salgono le quotazioni di Saelemaekers e di Krunic in qualità di trequartista. A completare il terzetto ci sarà ovviamente Leao. In mediana Tonali verrà affiancato da Kessié. In difesa nessuna novità: Calabria e Theo Hernandez sulle fasce, con Kalulu e Tomori centrali. In porta Maignan.

Sul fronte scaligero, Tudor si affida a Simeone con Barak e Caprari a rimorchio. Linea mediana di competenza di Tameze e Ilic con Faraoni e Lazovic a presidiare le fasce. In difesa Casale, Günter e Ceccherini a schermare Montipò.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.