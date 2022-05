Verona-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

VERONA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Verona-Milan

Verona-Milan Data: 8 maggio 2022

8 maggio 2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Milan capolista di Stefano Pioli fa visita al Verona di Igor Tudor nel posticipo domenicale serale della 36ª giornata di Serie A. I milanesi comandano la classifica con 77 punti, frutto di 23 vittorie, 8 pareggi e 4 k.o., e scenderanno in campo conoscendo già il risultato dell'Inter, impegnata nell'anticipo con l'Empoli, gli scaligeri invece, che nutrono speranze europee, sono attualmente noni a quota 52, con un cammino di 14 successi, 10 pareggi e 11 sconfitte.

Le due formazioni si sono affrontate 29 volte in Serie A in casa dei gialloblù, con un bilancio piuttosto equilibrato di 11 vittorie per i rossoneri, 10 affermazioni del Verona e 8 pareggi. I rossoneri hanno vinto le ultime due trasferte contro il Verona in Serie A e nella loro storia non hanno mai ottenuto tre successi di fila in casa dei veneti nel massimo campionato.

Solo il Liverpool (che non perde da dicembre) ha una striscia di imbattibilità più lunga dei milanesi nei 5 maggiori campionati europei. La striscia positiva è di 13 gare per i rossoneri, di cui 8 vinte e 5 pareggiate.

Per due volte nella sua storia il Milan, presentatosi al Bentegodi da primo in classifica, fu poi sconfitto dagli scaligeri e perse il campionato: accadde nel 1972/73 e nel 1989/90, generando il mito della 'Fatal Verona'. Il Verona ha riportato una sconfitta, 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 partite, mentre i rossoneri sono reduci da un pareggio e 3 vittorie consecutive nelle precedenti 4 gare.

Giovanni Simeone è il bomber dei gialloblù con 16 centri stagionali in campionato, fra i rossoneri il più prolifico è invece il portoghese Rafael Leão, autore di 10 goal, che è anche il 4° giocatore nel torneo per dribbling riusciti (93). In questa pagina tutte le informazioni su Verona-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VERONA-MILAN

Verona-Milan si disputerà la sera di domenica 8 maggio 2022 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 60ª in Serie A fra le due formazioni, e sarà arbitrata dal signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1, è previsto alle ore 20.45.

DOVE VEDERE VERONA-MILAN IN TV

Il posticipo serale Verona-Milan sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca del posticipo domenicale Verona-Milan su DAZN sarà curata da Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Riccardo Montolivo al commento tecnico.

VERONA-MILAN IN DIRETTA STREAMING

I clienti DAZN potranno vedere Verona-Milan in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad. Nel primo caso basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma e avviare il match, nel secondo occorrerà invece preoccuparsi di scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android, avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

Al termine del confronto, sarà possibile prendere visione degli highlights e dell'evento integrale in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL darà la possibilità ai suoi lettori di seguire il posticipo serale Verona-Milan anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-MILAN

Tudor non avrà a disposizione per problemi fisici quattro elementi della rosa: i portieri Alessandro Berardi e Pandur e i giocatori di movimento Coppola e Dawidowicz. Davanti al portiere Montipò, la difesa a tre degli scaligeri sarà composta da Ceccherini, Günter e Casale. A centrocampo Ilic e Tameze agiranno da interni, con Faraoni a destra e Lazovic favorito a sinistra su Depaoli. Il peso offensivo ricadrà sulle spalle del centravanti Simeone, che avrà a supporto sulla trequarti Barak e Caprari.

Pioli in attacco potrebbe puntare ancora una volta su Giroud, preferito a Ibrahimovic dal 1'. Sulla trequarti assieme a Rafael Leão si candidano a partire titolari Messias (in vantaggio su Rebic) e Kessié (favorito su Brahim Díaz). In mediana coppia formata da Tonali e Bennacer. Dietro conferma per Kalulu e Tomori come centrali difensivi, mentre Calabria e Theo Hernández saranno i due esterni bassi. Fra i pali agirà Maignan. Indisponibili Kjaer e Daniel Maldini.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, Rafael Leão; Giroud.