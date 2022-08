Probabili formazioni Verona-Atalanta: sarà Lookman la spalla di Zapata

Il Verona ospita l’Atalanta in un match valido per il terzo turno di Serie A: Cioffi si affida ancora a Lasagna ed Henry in attacco.

Il Verona per incamerare la prima vittoria stagionale, l’Atalanta per mettere in cascina quei tre punti che le consentirebbero di restare ancorata alle zone alte di classifica. Le due compagini si affronteranno al Bentegodi in una sfida valida per il terzo turno del campionato di Serie A che può voler dire già molto per questo primo scorcio della loro stagione. Gli scaligeri hanno sin qui messo in cascina un solo punto, visto che hanno esordito nel torneo con una sconfitta interna contro il Napoli (5-2) e poi hanno pareggiato a Bologna (1-1), quattro sono invece quelli della Dea che, dopo aver espugnato il campo della Sampdoria (2-0), hanno fermato il Milan sull’1-1 a Bergamo. Gabriele Cioffi schiererà il suo Verona con un 3-5-2 nel quale, davanti a Montipò, saranno Dawidowicz, Günter e Retsos a completare il pacchetto difensivo. Faraoni e Lazovic si sistemeranno sugli esterni, mentre in mediana ci saranno Ilic e Tamese ai fianchi di Veloso. In attacco spazio a Lasagna ed Henry. Gian Piero Gasperini si affiderà ad un 3-4-1-2 nel quale saranno Toloi, Demiral e Okoli a comporre il muro difensivo davanti a Musso. De Roon si posizionerà a centrocampo al fianco di Koopmeiners, mentre Hateboer e Maehle presidieranno gli esterni. In attacco ci sarà Lookman con Zapata, mentre Pasalic agirà da trequartista. PROBABILI FORMAZIONI VERONA-ATALANTA VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Retsos; Faraoni, Ilic, Veloso, Tameze, Lazovic; Henry, Lasagna. ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Zapata, Lookman. Scelti da Goal Sorteggio gironi Champions: tutte le informazioni

