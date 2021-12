Probabili formazioni Venezia-Lazio: confermato Zaccagni

Una neopromossa che si sta dando da fare, con 17 punti conquistati nella prima parte di stagione. Ora, per stare stabilmente, nella media della zona quaranta, il Venezia di Zanetti proverà a chiudere l'anno contro la Lazio di Sarri, decisa ad avvicinare il quarto posto attualmente nelle mani dell'Atalanta.

Dopo aver fermato la Juventus, il Venezia ha impattato 1-1 contro la Sampdoria. Vincente, invece, l'altalenante Lazio di Sarri, reduce dal tris contro il Genoa utile a rispondere ai successi dell'ultimo turno ottenuti da Juventus e Roma.

Nel Venezia ci sarà la conferma di Henry, con Aramu e Johnsen esterni. A centrocampo Kiyine, Vacca e Crnigoj, in porta giocherà come di consueto Romero. Difesa a quattro con Ebuehi e Haps terzini e il duo di centrali Caldara e Ceccaroni.

Nella Lazio non ci sarà Immobile, Felipe Anderson confermato falso nove con Pedro e Zaccagni. A centrocampo Luis Alberto o Basic insieme e Cataldi e Milinkovic-Savic, in porta Strakosha. In difesa Marusic, Luiz Felipe, Acerbi e Lazzari. Out Hysaj.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Kiyine; Aramu, Henry, Johnsen. All. Zanetti.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. All. Sarri.