Venezia-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Partita: Venezia-Lazio

Venezia-Lazio Data: 22 dicembre 2021

22 dicembre 2021 Orario: 16.30

16.30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Venezia di Paolo Zanetti sfida la Lazio di Maurizio Sarri nella 19ª giornata di Serie A e ultima del girone di andata. I lagunari sono sedicesimi in classifica con 17 punti, frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, mentre i capitolini sono ottavi a quota 28, con un cammino di 8 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte.

Nei 10 precedenti disputati in Serie A in casa del Venezia, il bilancio statistico sorride agli arancioneroverdi con 6 successi, 2 pareggi e 2 affermazioni dell'Aquila.

In particolare la Lazio non batte i lagunari dal 15 giugno 1947, quando andarono a segno De Andreis e Puccinelli per i veneti, Bellesini per i biancocelesti.

Mattia Aramu è il miglior marcatore del Venezia con 5 reti realizzate, mentre Ciro Immobile è il bomber della Lazio con 13 goal all'attivo in campionato. In questa pagina tutte le informazioni su Venezia-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VENEZIA-LAZIO

Venezia-Lazio si giocherà nel pomeriggio di mercoledì 22 dicembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 21ª in Serie A fra le due formazioni, è previsto per le ore 16.30.

DOVE VEDERE VENEZIA-LAZIO IN TV

La sfida Venezia-Lazio sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Venezia-Lazio su DAZN sarà curata da Alberto Santi, con il commento tecnico di Stefan Schwoch.

VENEZIA-LAZIO IN DIRETTA STREAMING

Grazie a DAZN tifosi e appassionati potranno seguire Venezia-Lazio in diretta streaming anche su pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

IN DIRETTA SU GOAL

Con GOAL sarà possibile seguire Venezia-Lazio anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live sulla partita, con i goal, le azioni più importanti e gli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-LAZIO

Paolo Zanetti manderà in campo i lagunari con il 4-3-3. Davanti è probabile la riproposizione del tridente composto da Aramu, Johnsen e Kiyine, anche se non è da escludere l'impiego di Henry al posto di quest'ultimo. A centrocampo Ampadu sarà il perno centrale, con Tessmann e Busio probabili mezzali. In difesa Caldara formerà con Ceccaroni la coppia centrale, metre Mazzochi a destra ed Ebuchi a sinistra saranno i due terzini. Fra i pali ci sarà l'argentino Romero. Ai box gli infortunati Fiordilino, Modolo, Haps, Modolo e Okereke.

Sarri potrebbe rilanciare a centrocampo dal 1' Lucas Leiva in cabina di regia al posto di Cataldi e Luis Alberto mezzala sinistra per Basic. Al loro fianco ci sarà la mezzala destra Milinkovic-Savic. Pedro e Zaccagni supporteranno invece il centravanti Immobile nel tridente offensivo dei biancocelesti. Hysaj e Marusic saranno i due terzini, con Luiz Felipe e Acerbi centrali. Fra i pali giocherà Strakosha.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Ebuchi; Tessman, Ampadu, Busio; Aramu, Johnsen, Kiyine. All. P. Zanetti

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; S. Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri