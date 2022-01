Entrambe neopromosse dopo l'ultima stagione di Serie B, Venezia ed Empoli hanno però vissuto una prima parte di Serie A 2021/2022 decisamente diversa. I toscani sono tra le sorprese del campionato, mentre i lagunari sono invischiati nella lotta salvezza, nonostante alcune buone partite mostrate in stagione.

Il Venezia, che deve recuperare una gara e si trova a 17 punti in classifica, ospita l'Empoli di Andreazzoli attalmente a 28, ma reduce dalla brutta sconfitta subita in casa contro il Sassuolo. Per entrambe l'anno solare non è certo iniziato al meglio.

Zanetti propone Aramu e Johnsen come esterni d'attacco, mentre Henry sarà la prima punta. A centrocampo spazio per Cuisance con Ampadu e Busio, in porta Romero sarà difeso da Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni ed Haps. Attesa per Nani.

Empoli con Pinamonti unica punta, Bajrami sarà come di consueto il trequartista titolare insieme a Henderson . In mezzo Bandinelli, Ricci e Zurkowski, con Vicario in porta. Retroguardia di Andreazzoli composta da Stojanovic, Ismajli, Romagnoli e Luperto.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Johnsen.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Luperto; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.