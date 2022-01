Venezia-Empoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

VENEZIA-EMPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Venezia-Empoli

• Data: domenica 16 gennaio 2022

• Orario: 15:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Venezia ed Empoli sono reduci da due pesanti ko. I veneti hanno subito tre reti nella sfida interna contro il Milan, mentre sono stati addirittura cinque i goal incassati dall'Empoli nell'impegno casalingo contro il Sassuolo.

Le due squadre neopromosse sono però in situazioni di classifica diverse. La squadra di Zanetti è a soli 4 punti di vantaggio sul terzultimo posto, ultimo dei tre slot che garantisce la retrocessione, mentre l'Empoli è a 28 punti e sogna addirittura un clamoroso aggancio alle zone europee.

La gara d'andata però se l'è aggiudicata il Venezia, uscito vincitore dalla trasferta al Castellani con il risultato di 2-1.

Tutto sulla gara: dalle formazioni a come seguirla in tv e streaming.

ORARIO VENEZIA-EMPOLI

La sfida tra Venezia ed Empoli si disputerà domenica 16 gennaio 2022 presso lo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Fischio d'inizio fissato alle ore 15.

DOVE VEDERE VENEZIA-EMPOLI IN TV

La sfida tra Venezia ed Empoli è un'esclusiva da DAZN. Per assistere al match servirà essere in possesso di una smart tv di ultima generazione collegata ad internet oppure collegare il tv a un TIMVISION BOX, a una console come Playstation o Xbox e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Firestick.

DOVE VEDERE VENEZIA-EMPOLI IN STREAMING

Essendo trasmesso da DAZN, l'incontro si potrà vedere anche da pc collegandosi al sito internet della piattaforma o scaricando la relativa app su smarpthone e tablet.

TELECRONACA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Venezia-Empoli è affidato a Gabriele Giustiniani, con Stefan Schwoch al commento tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale di Venezia-Empoli potrete seguirli anche su GOAL tramite la nostra diretta testuale, che vi accompagnerà dalle formazioni ufficiali al risultato finale.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-EMPOLI

Dionisi ripropone il 4-3-3 marchio di fabbrica della sua gestione. Fiducia ancora a Cuisance, ultimo arrivato dal Bayern Monaco, in mezzo al campo. Davanti tridente con Aramu, Okereke e Johnsen.

Qualche novità per Andreazzoli rispetto alla clamorosa debacle contro il Sassuolo. In avanti spazio al tandem Cutrone-Pinamonti, assistiti sulla trequarti da Bajrami.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Ampadu, Busio; Aramu, Okereke, Johnsen.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Fiamozzi; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami; Pinamonti, Cutrone.