Formazioni ufficiali Roma-Torino: fuori Pedro, gioca Villar

Dopo gli stop di Napoli e Juventus, grande opportunità per la Roma: granata ultimi con il Crotone, pronti alla svolta stagionale.

Il capolista, così come , , e hanno pareggiato. Ora la ha una grande chance di avvicinarsi alla vetta, superando almeno due contendenti in classifica in caso di vittoria nel posticipo del giovedì.

Di fronte un che si trova attualmente sul fondo della classifica alla pari del , riuscito a pareggiare contro l' . Davanti ai granata anche il , che ha fermato il Milan, sfiorando anche il successo.

Fonseca propone Pau Lopez in porta, difeso da Smalling, Ibanez, nonchè dal rientrante Mancini, recuperato. Bruno Peres e Spinazzola saranno gli esterni di centrocampo nel 3-4-2-1 della Roma, con Veretout e Villar ad agire da interni. Regolarmente in campo Mkhitaryan insieme a Lorenzo Pellegrini: Pedro parte dalla panchina.

Altre squadre

Giampaolo rivoluziona il Torino scegliendo Milinkovic-Savic tra i pali, con Buongiorno, Lyanco e Bremer a comporre la retroguardia. Singo ed il rientrante Vojvoda sulle fasce nel 3-5-1-1 , mentre la linea di mediana comprende Gojak, Meité e Linetty. Lukic in appoggio a Belotti.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

TORINO (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Lyanco, Bremer; Singo, Meité, Gojak, Linetty, Vojvoda; Lukic; Belotti.