Formazioni ufficiali Milan-Parma: spazio a Brahim Diaz, Rebic prima punta

Dopo aver superato i gironi di Europa League da capolista, il Milan sfida il Parma: Rebic prima punta, Cornelius centravanti tra i gialloblù.

Primo in Europa League, primo in Serie A. Il ha superato brillantemente la campagna europea in settimana e, in attesa del sorteggio dei sedicesimi in programma lunedì, sfida il di Liverani: obiettivo, rispondere alle altre big nelle zone nobili della classifica.

Per il Parma l'ultimo turno di campionato ha fatto rima con un pareggio, dopo il successo contro il : emiliani in ripresa. Il Milan è in vetta alla classifica della con 26 punti, deciso ad allungare in vista dell'infrasettimanale e delle ultime gare dell'anno solare.

La squadra di Stefano Pioli, tanto per cambiare, nell'ultima giornata di Serie A ha vinto, battendo la Fiorentina in una gara senza storia. Anche senza Ibrahimovic, il Milan si è dimostrato un caterpillar nelle ultime settimane.

Altre squadre

Dall’inizio di giugno il Milan è la squadra che ha ottenuto più successi nei maggiori cinque campionati europei (17), oltre ad essere l'unica a non aver ancora perso.

Pioli sceglie di varare un po' di turnover, visti i tanti impegni ravvicinati. Sulla trequarti ci saranno Castillejo, Calhanoglu e Brahim Diaz: Rebic centravanti. Ibrahimovic ancora out, non convocato Saelemaekers per un'indisposizione.

Bennacer riprende il ruolo di interno al fianco di Kessiè, Donnarumma in porta dopo l'assenza europea. In difesa Calabria, Gabbia, Romagnoli e Theo Hernandez.

Nel Parma Sepe giocherà tra i pali, difeso da Iacoponi, Osorio, Bruno Alves e Gagliolo. I tre centrocampisti sono Hernani, Brugman e Kurtic. Cornelius sarà la prima punta del 4-3-3 del Parma, mentre ai lati dell'attacco partiranno Gervinho e Karamoh.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Gervinho.