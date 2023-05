La Lazio vola a Udine per rispondere ad Atalanta e Milan in zona Champions: Sarri con tutti i big, Sottil recupera Beto ma deve rinunciare a Becao.

Operazione Champions per la Lazio sul campo dell'Udinese. Dopo le vittorie di Atalanta e Milan che in classifica si sono rifatte sotto (ma che sono in svantaggio con i biancocelesti per scontri diretti e classifica avulsa), la squadra di Sarri vuole i tre punti per rispondere alle rivali, salire a +4 sul quarto posto a due giornate dal termine e mettere una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions League.

Per vincere a Udine, Sarri metterà in campo tutti i suoi big: nella Lazio pronti Milinkovic-Savic e Luis Alberto a centrocampo e il tridente Felipe Anderson-Immobile-Zaccagni davanti. L'unico assente sarà Cataldi, ancora out dal ko contro l'Inter: il play nel 4-3-3 di Sarri sarà Vecino. In difesa è ballottaggio Marusic-Lazzari sulla desta con il primo favorito.

Qualche problema di formazione in più per Sottil (fresco di rinnovo) in casa Udinese, senza lo squalificato Becao e gli indisponibili Deulofeu, Success, Pafundi, Ebosse e Ehizibue. La buona notizia è il recupero di Beto, almeno per la panchina: davanti il titolare sarà ancora Nestorovski con Pereyra a supporto. Sulle fasce pronti Ebosele e Udogie, con Lovric, Walace e Samardzic a completare la linea di centrocampo. In difesa, nel 3-5-1-1 friulano, sarà Masina a sostituire Becao accanto a Perez e Bijol.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-LAZIO

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie; Pereyra; Nestorovski. All. Sottil.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri