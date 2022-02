Dopo la sconfitta di misura in rimonta all'Estadio do Dragao contro il Porto nell'andata degli spareggi di Europa League, la Lazio si rituffa sul campionato. Altra trasferta per gli uomini di Sarri, impegnati nel posticipo del 26° turno alla Dacia Arena contro i padroni di casa dell'Udinese.

I biancocelesti cercano la terza vittoria di fila dopo quelle contro Fiorentina e Bologna (entrambe per 3-0) e il quinto risultato utile. L'Udinese, invece, vuole rialzarsi dopo il pesante ko per 4-0 al Bentegodi contro il Verona.

Quella tra Udinese e Lazio è la terza sfida stagionale. Dopo il 4-4 pirotecnico dell'andata all'Olmpico, con il pari di Arslan al 99', le due formazioni si sono affrontate negli ottavi di Coppa Italia, con i biancocelesti che hanno conquistato il pass per il turno successivo grazie a un goal nei tempi supplementari di Ciro Immobile.

Nell'Udinese, Cioffi è pronto a cambiare qualcosa dopo la sconfitta di Verona. La linea difensiva davanti a Silvestri sarà formata da Becao, Pablo Marì e Nehuen Perez, in vantaggio su Zeegelaar. Sulle fasce ci saranno Soppy e Molina, mentre in mezzo al campo il trio sarà formato da Arslan e Makengo ai lati di Walace. In avanti Success e Deulofeu si giocano una maglia accanto a Beto.

L'articolo prosegue qui sotto

Tante assenze per Maurizio Sarri, che oltre all'influenzato Immobile e gli infortunati Lazzari e Acerbi dovrà rinunciare anche agli squalificati Lucas Leiva e Luis Alberto, protagonista in Europa League con l'assist per Zaccagni. Proprio l'ex Verona agirà nel tridente offensivo, completato da Pedro e Felipe Anderson, con il brasiliano confermato nel ruolo di 'falso nueve'. In difesa torna Hysaj al posto di Radu, mentre a centrocampo c'è Basic con Milinkovic-Savic e Cataldi, che agirà in regia.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI UDINESE-LAZIO

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Molina; Deulofeu, Beto.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.