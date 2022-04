Udinese e Cagliari non possono più sbagliare. Punti pesanti in palio alla 'Dacia Arena' nella sfida valida per il 31° turno di Serie A. La formazione di Cioffi e quella di Mazzarri si affrontano in uno scontro salvezza delicato per il rush finale della stagione della due squadre.

I friulani hanno ottenuto finora 30 punti in campionato - frutto di 6 vittorie, 12 pareggi e 10 sconfitte -, cinque in più rispetto ai sardi, che sono al quart'ultimo posto e vanno a caccia del successo per allontanarsi dalla zona retrocessione.

L'Udinese ha collezionato appena 6 punti nelle ultime cinque giornate, con un successo, tre pari e una sconfitta, mentre il Cagliari è in serie negativa con tre ko di fila, di cui l'ultimo arrivato alla Unipol Domus contro la capolista Milan dopo quelli contro Spezia e Lazio.

Cioffi dovrà fare a meno di Pablo Mari, squalificato, ed è pronto a schierare la sua squadra con il consueto 3-5-2 con Becao, Nuytinck e Zeegelaar davanti a Silvestri. A centrocampo Pereyra e Makengo agiranno ai lati di Walace, con Molina e Udogie sulle fasce. In avanti confermato Beto, con Pussetto pronto a prendere il posto dell'acciaccato Deulofeu.

Dall'altra parte non ci saranno Marin e Pavoletti, entrambi fermati dalla positiva al Coronavirus. In avanti ballottaggio Keita-Pereiro per il posto accanto a Joao Pedro. In mezzo al campo rientra Baselli, che completerà il reparto con Deiola e Grassi; Bellanova e Dalbert agiranno sulle corsie esterne. In difesa Goldaniga e Lovato sono già sicuri del posto, mentre Carboni e Altare si giocano l'altra maglia nel terzetto davanti a Cragno.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI UDINESE-CAGLIARI

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Zeegelaar; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Beto. All. Cioffi

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Grassi, Baselli, Dalbert; Joao Pedro, Keita. All. Mazzarri