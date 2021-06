PROBABILI FORMAZIONI UCRAINA-AUSTRIA

Secondo posto in palio per Ucraina e Austria, chi vince affronta l'Italia agli ottavi di finale. Ma alla Nazionale di Sheva basta anche il pareggio.

"Una poltrona per due": mentre l'Olanda starà comodamente a guardare, giocando con più tranquillità la gara contro la Macedonia del Nord, Ucraina e Austria si affrontano per la conquista del secondo posto nel Gruppo C di EURO 2020 e la qualificazione agli ottavi dove ad aspettarle c'è già l'Italia di Mancini.

All'Ucraina, reduce dalla vittoria per 2-1 contro i macedoni ma più in generale da due ottime gare (quella all'esordio contro l'Olanda disputata in ottimo modo, seppur persa), basta un pareggio; per l'Austria, invece, la chance di rialzare la testa dopo la brutta sconfitta contro gli Orange e dopo un avvio non troppo convincente.

Shevchenko prosegue sulla strada del 4-3-3, con Bushchan tra i pali, linea a quattro con Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko e Mykolenko; centrocampo composto da Malinovskyi, Sydorchuck e Zinchenko dietro al tridente che tanto bene ha fatto fin qui, Yarmolenko, Yaremchuk e Shaparenko.

Foda, invece, potrà schierare un 3-4-2-1: in difesa, a protezione di Bachmann, dovrebbero andare Lienhart, Alaba e Hinteregger, mediana a quattro con Lainer, laimer, Schlager e Ulmer, sulla trequarti dovrebbero essere schierati Baumgartner e Sabitzer dietro ad Arnautovic.

UCRAINA (4-3-3): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko.

AUSTRIA (3-4-2-1): Bachmann; Lienhart, Alaba, Hinteregger; Lainer, Laimer, Schlager, Ulmer; Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.