Le possibili avversarie dell'Italia agli ottavi di Euro 2020

L'Italia affronterà agli ottavi di finale di Euro 2020 la seconda del Gruppo C (in caso di vittoria del girone) o la seconda del Gruppo B.

Un doppio 3-0, un cammino fin qui perfetto: l'Italia di Mancini, prima squadra ufficialmente qualificata agli ottavi di finale di Euro 2020, tornerà in campo domenica 20 giugno a Roma contro il Galles di Bale e Ramsey con l'obiettivo di chiudere in testa il Gruppo A.

Agli azzurri basterà il pareggio contro la formazione allenata da Page per chiudere in vetta il raggruppamento: l'Italia infatti è attualmente prima con 6 punti con due punti di vantaggio sul Galles e non potrà essere raggiunta da Svizzera (attualmente a quota 1) e Turchia (ferma a zero punti dopo le due sconfitte contro Italia e Galles).

In base alla classifica finale del Gruppo A cambierà ovviamente anche la posizione della Nazionale di Mancini nel tabellone. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le possibili avversarie dell'Italia agli ottavi di finale.

ITALIA PRIMA NEL GIRONE A

26 giugno (ore 21.00): Italia-Seconda Gruppo C (Wembley, Londra)

Qualora l'Italia dovesse vincere il proprio girone, ottenendo almeno un pareggio contro il Galles, si ritroverebbe nella parte alta del tabellone e affronterebbe così la seconda classificata del Gruppo C, che comprende Austria, Olanda, Ucraina e Macedonia. Il pericolo maggiore sarebbe rappresentato ovviamente dalla Nazionale di de Boer, una delle possibili outsider per la vittoria di Euro 2020, e per questo sarà fondamentale il risultato di questa sera ad Amsterdam: chi vincerà lo scontro diretto tra Olanda e Austria non solo si qualificherà agli ottavi ma si assicurerà anche il primo posto nel girone, che vorrebbe dire evitare gli azzurri. In caso di pareggio sarebbe tutto rimandato all'ultima giornata.

Se l'Italia dovesse chiudere in vetta il Gruppo A e affrontare la seconda classificata del Gruppo C tornerebbe in campo sabato 26 giugno a Londra, con fischio d'inizio ore 21.00.

In quel lato del tabellone potrebbero ritrovarsi anche il Belgio di Lukaku (candidato a chiudere in vetta il Gruppo B) e la Francia, favorita per la vittoria del Gruppo F.

ITALIA SECONDA NEL GIRONE A

26 giugno (ore 18.00): Italia-Seconda Gruppo B (Johan Crujiff Arena, Amsterdam)

In caso di sconfitta contro il Galles l'Italia chiuderebbe il Gruppo A al secondo posto, andando a posizionarsi nella parte bassa del tabellone. L'avversaria degli azzurri agli ottavi di finale sarebbe così la seconda classificata del Gruppo B, che comprende Belgio, Russia, Finlandia e Danimarca. Si tratta di uno dei raggruppamenti forse più incerti, inevitabilmente condizionato dalla vicenda Eriksen.

Il Belgio, in caso di vittoria contro la Danimarca, sarebbe certo della qualificazione agli ottavi di finale ma non del primo posto, visto che all'ultima giornata avrà lo scontro diretto con la Finlandia, senza escludere la possibilità di un arrivo a tre squadre a pari punti se la Russia dovesse battere i danesi.

Qualora l'Italia dovesse qualificarsi da seconda e sfidare la seconda del Gruppo B la data dell'ottavo di finale sarebbe sempre sabato 26 giugno, ma alle ore 18.00. Lo stadio designato per questo abbinamento è la Johan Cruijff Arena di Amsterdam.

Nella parte bassa del tabellone, oltre alla Nazionale di Mancini, potrebbero posizionarsi anche Inghilterra, Spagna (qualora dovessero vincere i rispettivi gironi) e due tra Francia, Portogallo e Germania (la seconda e l'eventuale terza classificata del Gruppo F).