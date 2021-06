L'Ucraina sfida l'Austria nel turno conclusivo del girone C di Euro 2020. Tutto sulla gara: da dove vederla in diretta tv e streaming alle formazioni.

UCRAINA-AUSTRIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Ucraina-Austria

Ucraina-Austria Data: 21 giugno 2021

21 giugno 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite)

(203 del satellite) e (252 del satellite) Streaming: Sky Go, NOW

Posta in palio enorme quella in palio tra Ucraina e Austria, chiamate a sfidarsi nell'ultima giornata del raggruppamento C, che mette in palio il secondo posto alle spalle dell'Olanda già sicura di chiudere davanti a tutti nel girone.

L'Ucraina, dopo il ko con gli 'Orange' ha trovato i primi punti nel torneo continentale regolando di misura la Macedonia del Nord grazie alle reti di Yaremchuk e Yarmolenko.

Sul proprio cammino troverà l'Austria reduce dalla netta sconfitta contro la capoclassifica Olanda ma ancora pienamente in corsa per il pass che vale la top 16 del continente.

Si tratta del primo confronto ufficiale tra le due formazioni dopo che gli unici due precedenti risalgono a due partite amichevoli: vittoria ucraina nel 2011, successo austriaco l'anno seguente.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Ucraina-Austria: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO UCRAINA-AUSTRIA

Ucraina-Austria si giocherà all'Arena Nazionale di Bucarest lunedì 21 giugno. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.00.

La sfida del gruppo C tra Ucraina e Austria sarà tramsessa in diretta e in esclusiva su Sky che possiede i diritti di trasmissione di tutte le partite di Euro 2020. I canali di riferimento sui quali sarà possibile seguire la partita sono Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).

Non è prevista la trasmissione in chiaro sui canali Rai.

L'incrocio decisivo tra Ucraina e Austria si potrà seguire anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno usufruire del servizio Sky Go, utilizzabile attraverso dispositivi come smartphone, tablet, pc e notebook. Nei primi due casi sarà sufficiente scaricare l'app compatibile con i sistemi iOS e Android. Tramite pc e notebook, invece, sarà sufficiente collegarsi al sito della piattaforma.

Per la diretta streaming esiste anche una seconda possibilità rappresentata da NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Sarà sufficiente acquistare il 'Pacchetto Sport' e selezionare l'evento desiderato.

Appuntamento anche su Goal per la sfida tra Ucraina e Austria. Collegandovi al portale potrete seguire la tradizionale cronaca testuale che vi racconterà in tempo reale tutte le fasi del match: dall'annuncio delle formazioni sino al triplice fischio finale.

L'Ucraina cerca il bis alla voce vittorie schierando il consueto 4-3-3: Shevchenko schiera la linea a quattro con Karavaev e Mykolenko a recitare lo spartito nel ruolo di terzini. Pacchetto completato da Zabarnyi e Matviyenko, oltre a Bushchan tra i pali. A centrocampo Sydorchuk agirà da 'play' con Zinchenko mezzala destra e l'atalantino Malinovskyi a sinistra.

Austria costretta a fare a meno dello squalificato Arnautovic e verosimilmente in campo con una doppia linea a quattro: Dragovic e Hinteregger formeranno la coppia centrale difensiva mentre Lainer e Ulmer agiranno sugli esterni. A centrocampo Alaba a sinistra con Baumgartner a destra, mentre al centro giocheranno Laimer e Schlager. In attacco Kalajdzic supportato da Sabitzer.

UCRAINA (4-3-3): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Zinchenko, Sydorchuk, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk, Marlos.

AUSTRIA (4-4-1-1): Bachmann; Lainer, Dragović, Hinteregger, Ulmer; Baumgartner, Laimer, Schlager, Alaba; Sabitzer; Kalajdzic.