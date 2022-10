Prosegue l'inseguimento alla vetta del Milan, impegnato a Torino: Origi fa rifiatare Giroud, Miranchuk e Vlasic dietro a Pellegri.

In attesa di certificare gli ottavi di finale di Champions League (basterà non perdere a San Siro contro il Salisburgo), il Milan si riproietta sul campionato: ad attendere i ragazzi di Stefano Pioli c'è il Torino di Ivan Juric.

Trasferta da prendere con le pinze per i campioni d'Italia in carica, alla luce dell'importante successo granata in quel di Udine che ha ridato serenità all'ambiente e, soprattutto, ha interrotto la striscia negativa di gare consecutive senza i tre punti.

Pioli pronto a concedere un turno di riposo a Giroud, in vista dell'impegno infrasettimanale europeo: Origi terminale offensivo, supportato da Messias, Brahim Diaz e Leão, regolarmente in campo. Pobega dovrebbe rilevare Bennacer per fare coppia con Tonali in mezzo al campo. Gabbia centrale di difesa con Tomori, Kalulu e Theo Hernandez i terzini. Tra i pali ancora Tatarusanu, al posto dell'infortunato di lunga data Maignan.

Juric perde sia Aina che Sanabria, entrambi ai box per problemi fisici: Pellegri punta, con Vlasic e Miranchuk a sostegno sulla trequarti. Lazaro e Vojvoda esterni, Lukic e Ricci in posizione centrale in mediana. Dietro spazio a Djidji, Schuurs e Buongiorno o Rodriguez a protezione della porta difesa da Vanja Milinkovic-Savic.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Vojvoda, Lukic, Ricci, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Pellegri.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, Brahim Diaz, Leao; Origi.