Il doppio ko col Chelsea complica i piani del Milan, comunque pienamente in corsa: cosa serve ora ai rossoneri per andare agli ottavi di Champions.

È una classifica cortissima, quella del girone E di Champions League. Dopo quattro giornate comanda il Chelsea con 7 punti, seguito dal Salisburgo con 6 e dalla coppia Milan-Dinamo Zagabria con 4. La situazione dei rossoneri, a 180 minuti dalla conclusione della fase a gironi, è dunque complicata ma non certo irreversibile.

MILAN AGLI OTTAVI SE...

Il Milan ha perso sia all'andata che al ritorno contro il Chelsea, 0-3 a Stamford Bridge e 0-2 a San Siro. Ma grazie al pareggio scaturito nella gara tra il Salisburgo e la Dinamo Zagabria ha ancora il destino nelle proprie mani. Battendo nel prossimo turno i croati, infatti, potrebbe balzare al secondo posto in caso di sconfitta o pareggio del Salisburgo contro il Chelsea, potendo infine giocarsi ogni chance all'ultimo turno, a San Siro, contro gli austriaci e magari anche sperare in un sorpasso in extremis sul Chelsea, se la formazione inglese non vincerà in Austria.

Anche in caso di pareggio in casa della Dinamo, risultato comunque non ideale, nulla sarebbe compromesso: anche così il Milan dovrebbe far bottino pieno all'ultima giornata contro il Salisburgo, sempre se gli austriaci non batteranno il Chelsea. Deleteria sarebbe invece la sconfitta, che potrebbe addirittura portare all'eliminazione matematica in caso di vittoria degli austriaci - che volerebbero a 9, imprendibili - contro il Chelsea, fermo a 7 ma col vantaggio degli scontri diretti rispetto alla squadra di Pioli.

In sostanza, nelle ultime due giornate potrà ancora verificarsi qualsiasi scenario. Tutte e quattro le formazioni sono ancora in corsa per approdare agli ottavi di finale, così come tutte e quattro hanno la possibilità di essere eliminate o di finire terze, dunque in Europa League.

COSA SUCCEDE IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI

Questi i criteri stabiliti dall'UEFA in caso di arrivo a pari punti nei gironi di Champions League, scenario che potrebbe interessare anche il Milan al termine delle ultime due giornate.