I biancocelesti di scena in casa del Torino dopo il 2-1 sul Bologna: Casale e Pedro tornano ma vanno in panchina, Juric senza Miranchuk ma con Lukic.

Dopo il successo all'esordio in rimonta all'Olimpico contro il Bologna, la Lazio di Maurizio Sarri fa visita al Torino di Juric. Le due squadre vogliono bissare il successo dell'esordio e proseguire la striscia positiva nel nuovo campionato.

Ivan Juric dovrà rinunciare a Miranchuk, subito in goal al debutto con il Toro nel successo per 2-1 a Monza e fermato da un infortunio che lo terrà fuori per qualche settimana. Il tecnico croato dovrà decidere chi schierare tra Linetty e Vlasic, pronto all'esordio da titolare: dalla scelta dipenderà la posizione di Lukic, reintegrato in squadra ma ora senza fascia da capitano. Nei granata c'è Buongiorno, che torna dalla squalifica, mentre è già certo di una maglia dall'inizio Radonjic alle spalle di Sanabria.

Buone notizie anche per Maurizio Sarri, che ritrova Pedro dopo l'infortunio nell'amichevole con il Valladolid e abbraccia Casale, disponibile dopo aver scontato la squalifica contro il Bologna. L'allenatore della Lazio è, però, intenzionato a confermare in blocco la squadra che ha battuto in rimonta i felsinei di Mihajlovic, fatta eccezione per lo squalificato Maximiano, sostituito da Provedel.

In difesa Patric è in vantaggio su Casale per il posto accanto a Romagnoli. Sulle corsie esterne agiranno Lazzari e Marusic. A centrocampo conferme in arrivo per Milinkovic-Savic e Cataldi (in vantaggio su Marcos Antonio), mentre per l'ultimo posto è ballottaggio fra Basic e Luis Alberto. Dopo il patto con Sarri, lo spagnolo spinge per una maglia dall'inizio, ma il tecnico può concedere una nuova chance al croato, sostituito ad inizio partita contro il Bologna dopo l'espulsione di Maximiano.

In avanti torna Pedro ma Felipe Anderson e Zaccagni sono in netto vantaggio per completare il tridente offensivo con Ciro Immobile, a caccia della rete 184 in Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-LAZIO

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Aina; Lukic, Radonjic; Sanabria. All. Juric.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milikovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.