Il programma del 7° turno di Serie A propone il 'Derby della Mole tra Torino e Juventus: Chiesa e Kean in avanti, fuori Linetty con Lukic dal 1'.

Una sfida attesa e un match tutto da giocare, che mette in palio punti preziosi per la classifica alla vigilia della sosta per gli impegni delle nazionali. Torino si ferma per 90 minuti: è il giorno del 'Derby della Mole' , una partita mai banale. I granata di Ivan Juric, al suo primo derby del capoluogo piemontese, ospita all'Olimpico Grande Torino la Juventus di Massimiliano Allegri, reduce da due vittorie di fila in campionato contro Spezia e Sampdoria e soprattutto dal successo in Champions League contro il Chelsea firmato da Federico Chiesa.

Ad infiammare la vigilia ci hanno pensato i due allenatori con le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa. "A Torino percepisco che la città sia granata " ha dichiarato Juric, con la pronta risposta di Allegri qualche ora più tardi: " Per loro come al solito sarà la partita della vita ".

Per i bianconeri la sfida contro i 'cugini' si tratta di una grande opportunità per dare una scossa e risalire in classifica. Curiosamente, Torino e Juventus si affrontano nel derby con gli stessi punti (8): non succedeva dall'ottobre del 2015, quando sulle panchine c'erano Gian Piero Ventura e Allegri stesso, alla seconda stagione del suo primo ciclo juventino.

Entrambe le squadre sono partite col piede sbagliato, ma sono riuscite subito a invertire la rotta. Dopo aver portato a casa zero punti nei primi 180 minuti tra Atalanta e Fiorentina, il Torino ha iniziato una serie positiva con due vittorie e due pareggi. Dall'altra parte, la Juve ha conquistato appena un punto nei primi tre turni, frutto del pari di Udine e le sconfitte contro Empoli e Napoli. Poi l'1-1 col Milan e le vittorie su Spezia e Sampdoria, mentre in Champions League sono arrivati i successi su Malmoe e Chelsea.

Juric disegna il Torino con un 3-5-2 con a centrocampo Lukic, Mandagora e Pobega. Solo panchina per Linetty, mentre in avanti ci sarà Brekalo a supportare Sanabria. Aina è in vantaggio su Ansaldi a sinistra, mentre dall'altra parte ci sarà Singo. In difesa spazio al difensore ceco classe 2000 David Zima, che sostituirà lo squalificato Djidji. Con lui ci saranno Bremer e uno tra Rodriguez e Buongiorno a completare il trio di difesa davanti a Milinkovic-Savic.

Nella Juventus, Kean farà coppia con Chiesa nel 4-3-1-2 di Allegri, con Bernardeschi nel ruolo di trequartista. A centrocampo tocca a Bentancur e Rabiot, che agiranno ai lati di Manuel Locatelli. Davanti a Szczesny, Danilo e Alex Sandro giocheranno sulle corsie laterali, con la coppia De Ligt-Chiellini al centro. Bonucci va in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-JUVENTUS

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Pobega, Aina; Brekalo, Sanabria. All. Juric.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi; Chiesa, Kean. All. Allegri.