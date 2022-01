Il TAR ha accolto il ricorso della Lega, bloccando la quarantena del Torino, chiesta dall'ASL. In questo modo i granata potranno scendere in campo contro la Fiorentina nella giornata di lunedì, un giorno dopo rispetto al previsto. Di fronte ai granata, i Viola di Italiano, decisi a rimanere sulla scia di Juventus e Atalanta, entarmbe vincenti nel 21esimo turno di Serie A.

Sia Torino che Fiorentina devono recuperare una gara, ovvero quella non disputata per Covid, valida per la 20esima giornata: solamente nelle prossime settimane si conoscerà la data per le sfide rispettivamente contro Atalanta e Udinese.

Juric proporrà Sanabria come prima punta, supportato da Brekalo e Praet. A centrocampo ci saranno Lukic e Mandragora come interni, mentre sulle fasce agiranno Vojvoda e Singo. In porta ci sarà come di consueto Milinkovic-Savic (non al meglio), difeso da Djidji, Bremer e Rodriguez.

Nella Fiorentina tridente d'attacco composto da Gonzalez, Vlahovic e Callejon. Terracciano, tra i pali, sarà difeso da Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi. In mezzo spazio per Duncan, Torreira e Bonaventura. Piatek non convocato, scalpita Ikoné.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. All. Juric.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano.