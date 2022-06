Probabili formazioni Svezia-Italia Under 21: Pellegri e Rovella per andare all'Europeo

Nicolato torna al 3-5-2 affidandosi a Sebastiano Esposito in avanti con Pellegri, Ricci con la fascia di capitano a centrocampo.

L’ora della verità: l’Italia Under 21 ad Helsingborg si gioca un posto al prossimo Europeo di categoria. Per la Svezia è l’ultima spiaggia, per gli azzurrini invece un’occasione da non mancar per non complicare le cose, seppur un margine di errore ci sia. Meglio non pensarci, però.

L’Italia comanda il girone con 20 punti raccolti in 8 partite: seguono Irlanda a 19 e Svezia a 17. Le quali, però, hanno giocato una partita in più. All’orizzonte ci sono i due scontri diretti: del secondo, in caso di vittoria stasera, non ce ne sarebbe più bisogno.

I ragazzi di Nicolato vengono dalla convincente vittoria in Lussemburgo, ottenuta senza patemi. Ripetersi in Scandinavia sarà essenziale. A maggior ragione senza capitan Carnesecchi, messo fuori causa da un problema alla spalla.

Il suo posto tra i pali lo prenderà Plizzari, che davanti a lui vedrà il ritorno alla difesa a tre, dopo il passaggio a 4 nell’ultimo match. Saranno Lovato, Okoli e Pirola a comporre il trio.

Cambiaso e Parisi presidieranno le corsie, con al centro Rovella, Miretti e il nuovo capitano Ricci. Davanti Sebastiano Esposito e Pellegri sembrano in vantaggio su Colombo.

L'articolo prosegue qui sotto

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SVEZIA-ITALIA UNDER 21

SVEZIA UNDER 21 (4-4-2): Brolin; Holm, Ousou, Vagic, Kahl; Walemark, Gustafsson, Hussein, Nygren; Abraham, Sarr. Ct. Pettersson

ITALIA UNDER 21 (3-5-2): Plizzari; Lovato, Okoli, Pirola; Cambiaso, Ricci, Miretti, Rovella, Parisi; Seb. Esposito, Pellegri. Ct. Nicolato