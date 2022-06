Under 21, Lussemburgo-Italia 0-3: Vignato-Pellegri-Gaetano, tutto facile per gli azzurrini

La squadra di Nicolato sbriga la pratica Lussemburgo: Vignato e Pellegri in goal nella prima frazione di gioco, nella ripresa gioia anche per Gaetano.

Tutto facile per l'Italia Under 21 che si impone 2-0 sul campo del Lussemburgo cogliendo il sesto successo in otto partite all'interno del raggruppamento che conduce verso la fase finale degli Europei di categoria.

La selezione allenata dal ct Nicolato ha indirizzato la sfida nella prima frazione di gioco trovando il vantaggio alle porte del 20' con il bel piazzato di Vignato che ha messo in discesa la pratica. Poco dopo la mezz'ora è arrivato il raddoppio targato Pellegri, autore di una splendida girata con il destro che non ha lasciato scampo a Martin.

Decisamente troppa Italia per un Lussemburgo mai pungente e anche la seconda frazione di gioco non è stata altro che un monologo a tinte azzurre, nel quale c'è stata gioia anche per Gaetano autore del definitivo 3-0, nonché del suo primo centro assoluto in Under 21.

Grazie a questo successo, l'Italia rimane in vetta al gruppo F con 20 punti in classifica e con una partita in meno rispetto alla Svezia, seconda a quota 17.

IL TABELLINO

LUSSEMBURGO-ITALIA 0-3

MARCATORI: 20' Vignato, 33' Pellegri, 54' Gaetano

LUSSEMBURGO UNDER 21 (3-5-2): Martin; Dzogovic, Osmanovic (21' Latic) (62' Cerqueira), Sinner; Torres, Ikene (72' Sacras), D'Anzico, De Oliveira (72' Schaus), Schmit; Rupil, Hansen (72' Correia). Ct. Cardoni

ITALIA UNDER 21 (4-2-3-1): Carnesecchi; Cambiaso (61' Zanoli), Lovato, Pirola, Quagliata; Miretti, Rovella (61' Bove); Cambiaghi, Gaetano, Vignato (60' Oristanio); Pellegri (74' Esposito). Ct. Nicolato

Arbitro: Masiyev

Ammoniti: Ikené (L), Torres (L), D'Anzico (L), Correia (L)

Espulsi: