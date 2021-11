Si apre in Liguria il sabato del 12esimo turno di Serie A. Dopo la sfida tra Empoli e Genoa giocata venerdì, punti fondamentali nella gara tra i granata, desiderosi di lottare per qualcosa in più rispetto alla salvezza, e la formazione bianconera a caccia dalla conferma nella massima serie.

Solamente due precedenti in Serie A tra le due squadre, ovvero quelli della passata stagione: la squadra neopromossa riuscì a rimanere imbattuta contro un Torino in grande difficoltà, vincendo per 4-1 e pareggiando il match d'andata per 0-0.

Spezia in campo con il 4-2-3-1, con Nzola prima punta e supportato da Strelec, Salcedo e Gyasi. Interni di centrocampo Kovalenko e Maggiore, mentre Provedel, tra i pali, sarà difeso da Erlic e Nikolaou, oltre a Ferrer e Bastoni. Out Agudelo, Bourabia, Nguiamba, Sena e Sher.

Juric conferma il 3-4-2-1 che vedrà Belotti e non Sanabria titolare. Dietro di lui Praet e Linetty, in mezzo Rincon e Lukic. Esterni Ola Aina e Singo, in porta Milinkovic-Savic. Retroguardia a tre composta da Djidji, Bremer e Buongiorno. Fuori Ansaldi.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Strelec, Salcedo, Gyasi; Nzola.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Rincon, Aina; Praet, Linetty; Belotti.