PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-SASSUOLO

Lo Spezia accoglie il Sassuolo al 'Picco' nel match valevole per il 16° turno del campionato di Serie A.

Momenti opposti per le due formazioni: i liguri si presentano alla sfida con l'obiettivo di interrompere la striscia negativa di tre sconfitte di fila. Dall'altra parte, il Sassuolo ha conquistato i pari contro Cagliari e Napoli in casa: in mezzo il successo prestigioso a San Siro contro la capolista Milan.

La squadra di Thiago Motta ha un solo punto di vantaggio sul Genoa di Shevchenko, al diciottesimo posto della classifica e in zona retrocessione, mentre dall'altra parte gli ultimi risultati positivi spingono la formazione allenata da Dionisi verso la zona europea. In caso di successo, gli emiliani potrebbero portarsi a ridosso della zona Conference League.

Un solo assente in casa Spezia: si tratta del brasiliano Leo Sena. Dopo la sconfitta di San Siro contro l'Inter, Thiago Motta è intenzionato a fare qualche cambio nel match contro il Sassuolo. Rientrato nell'undici di partenza Bastoni, Maggiore e Nzola. A completare il reparto avanzato con l'attaccante angolano ci saranno Gyasi e Verde.

Ballottaggio in mezzo al campo per un posto accanto a Kovalenko e Maggiore: Sala è in vantaggio su Bourabia. Reca va in panchina, con Amian, Erlic e Nikolaou a completare il reparto insieme a Bastoni.

Rotazioni programmate anche in casa Sasuolo. In difesa chance per Muldur e Kyriakopoulos, mentre a centrocampo è pronto a tornare titolare Matheus Henrique. A fargli posto uno tra Magnanelli e Maxime Lopez, con Frattesi sicuro del posto. Spazio anche per Gregoire Defrel: l'ex Roma e Sampdoria può prendere il posto di Scamacca, completando il tridente con Berardi sull'altro lato e Raspadori al centro.

L'articolo prosegue qui sotto

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Maggiore, Sala; Verde, Nzola, Gyasi. All. Thiago Motta

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Scamacca, Defrel. All. Dionisi