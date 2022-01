Probabili formazioni Spezia-Sampdoria: gioca Manaj, Magnani titolare

Da una situazione durissima, ad una decisamente più confortante su cui costruire la salvezza. Lo Spezia ha iniziato alla grande l'inverno, conquistando tre vittorie nelle ultime quattro gare, sui campi di Napoli, Milan e Genoa. Ora, in casa, la Sampdoria, appena superata in classifica.

Nuovamente nelle mani di Giampaolo, la Sampdoria cerca la svolta stagionale, visti gli attuali pochi passi dal terzultimo posto. Periodo decisamente duro per la formazione blucerchiata, con tre sconfitte consecutive da cui ripartire.

Nello Spezia dentro Manaj come prima punta, supportato sulle ali da Gyasi e Verde. A centrocampo giocano Bastoni e Kovalenko insieme a Kiwior, con Provedel come di consueto tra i pali. In difesa Amian e Reca sono i terzini, Nikolaou ed Erlic i centrali.

La Sampdoria propone Caputo e Gabbiadini in attacco, mentre Askildsen e Candreva potrebbero essere gli esterni del 4-4-2. In mezzo Ekdal e Thorsby, con Falcone in porta. Retroguardia composta da Bereszynski, Ferrari e il neo acquisto Magnani.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kovalenko, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi.

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Magnani, Murru; Candreva, Thorsby, Ekdal, Askildsen; Gabbiadini, Caputo.