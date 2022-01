Spezia-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SPEZIA-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spezia-Sampdoria

Spezia-Sampdoria Data: 23 gennaio 2022

23 gennaio 2022 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

La 23ª giornata di Serie A manda in scena sfide importanti per quanto riguarda la lotta salvezza, come quella tra Spezia e Sampdoria: un derby ligure decisamente delicato tra due squadre in momenti diametralmente opposti.

Lo Spezia è reduce dall'impresa di San Siro, avendo vinto per 1-2 all'ultimo minuto in trasferta contro il Milan. Gli aquilotti ultimamente stanno avendo un eccellente rendimento esterno: oltre ai rossoneri, nelle ultime uscite fuori casa hanno avuto la meglio su Genoa e Napoli.

Sta decisamente peggio la Sampdoria, sia a livello di punti in classifica che di momento. I blucerchiati hanno conquistato solo 2 punti nelle ultime 5 giornate e, dopo la sconfitta contro il Torino, è arrivato l'esonero di Roberto D'Aversa (sostituito da Marco Giampaolo).

Sono solo 3 i precedenti tra Spezia e Sampdoria, con un bilancio in perfetta parità. La sfida giocata al 'Picco' nella scorsa stagione l'hanno vinta gli aquilotti per 2-1, grazie ai goal di Terzi e Nzola. A nulla è valso il momentaneo 1-1 di Candreva.

Di seguito troverete informazioni importanti per quanto riguarda Spezia-Sampdoria, dai canali attraverso cui vedere la partita in tv e streaming agli aggiornamenti sulle formazioni.

ORARIO SPEZIA-SAMPDORIA

La sfida tra Spezia e Sampdoria è in programma domenica 23 gennaio 2022, allo stadio 'Alberto Picco' di La Spezia. Il sig. Gianluca Manganiello, arbitro della sezione di Pinerolo, darà il via alla contesa alle ore 15.00.

DOVE VEDERE SPEZIA-SAMPDORIA IN TV

Per seguire la diretta televisiva di Spezia-Sampdoria, è necessario avere l'abbonamento a DAZN. Tale piattaforma è disponibile sulle moderne smart tv, tramite l'omonima app. Anche in caso di possesso di un televisore non smart è possibile godersi gli eventi trasmessi da questa emittente: basterà collegarlo o ad una console da gioco come PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) oppure ad un sopporto come TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Federico Zanon a raccontare la partita per DAZN, con il supporto di Sergio Floccari per quanto riguarda il commento tecnico.

SPEZIA-SAMPDORIA IN DIRETTA STREAMING

La piattaforma di DAZN non è visibile solo in tv, ma anche su altri dispositivi. Se per vedere la partita viene scelto il pc o il notebook basterà andare sul sito ufficiale, mentre optano per smartphone o tablet sarà necessario scaricare l'app.

Dopo il fischio finale, la partita potrà essere rivista per intero on demand e saranno disponibili anche gli highlights.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche noi di GOAL non vi faremo perdere nulla di questo importante derby ligure. Accedendo al portale potrete conoscere le formazioni ufficiali e seguire il match attraverso la nostra cronaca scritta.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-SAMPDORIA

Thiago Motta dovrebbe schierare la sua squadra con il 4-3-3, con Provedel confermatissimo tra i pali dopo la grande prova di San Siro e una difesa composta da Amian, Erlic, Nikolaou e Reca. In mediana, out Maggiore per squalifica, spazio a Kovalenko, Kiwior e Bastoni. In avanti Nzola più di Manaj e Agudelo, con Verde e Gyasi ai suoi lati.

La prima Sampdoria del nuovo corso di Giampaolo dovrebbe rispondere con il 4-4-2. Davanti a Falcone, che sostituisce l'infortunato Audero, in campo Ferrari e Dragusin (con quest'ultimo in ballottaggio con Magnani). Completano la difesa Bereszynski e Murru (favorito su Augello). In mezzo al campo il nuovo arrivato Rincon, con Candreva, Thorsby e Askildsen. Ekdal resta invece in dubbio. Completano l'undici Gabbiadini e Caputo.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kovalenko, Kiwior, Bastoni; Verde, Agudelo, Gyasi.

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Dragusin, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby, Askildsen; Gabbiadini, Caputo.