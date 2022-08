Probabili formazioni Spezia-Empoli: Nzola titolare

Spezia ed Empoli, per entrambe parte la Serie A 2022/2023: Agudelo tra i padroni di casa, tra gli ospiti subito spazio a Satriano.

Inizia il campionato di Serie A 2022/2023 per Spezia ed Empoli. Due squadre che inizialmente giocheranno per la salvezza, speranzose di poter ottenere la quota 40 il prima possibile così da provare ad ottenere qualcosa in più nella primavera del prossimo anno.

Nello Spezia out Amian, Antiste, Ekdal, Ferrer, Nguiamba, Sher, con Gotti che punta su Nzola e Verde come attaccanti del suo 3-5-2. Sulle fasce di centrocampo spazio per Gyasi e Bastoni, in mezzo Agudelo, Sala e Bourabia. Davanti al nuovo arrivato Dragowski dentro Kiwior, Caldara e Nikolaou.

Zanetti propone Destro e Satriano nel suo 4-3-1-2, in cui Bajrami sarà regolarmente il trequartista. In mezzo Marin, Haas e Bandinelli con Vicario tra i pali. Difesa a quattro composta da Stojanovic, Ismajli, Luperto e Parisi. De Winter non disponibile causa squalifica.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Kiwior, Caldara, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Sala, Agudelo, Bastoni; Verde, Nzola.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Satriano, Destro.