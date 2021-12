Probabili formazioni Spezia-Empoli: pronti Antiste e Cutrone

Poteva essere uno scontro salvezza, almeno secondo i pronostici di pre-campionato, ma l'Empoli ha stupito tutti con un girone d'andata da urlo: ora, in casa dello Spezia, cerca punti per provare a sognare un posto nelle prossime competizioni europee.

Lo Spezia ha ottenuto appena 12 punti fin qui, meno della metà rispetto ad un Empoli già a 26 e deciso ad ottenere il prima possibile la quota quaranta, così da provare realmente ad ottenere qualcosa di più della salvezza nel girone di ritorno.

Thiago Motta propone Manaj al fianco di Antiste, con Reca e Gyasi esterni di centrocampo. In mezzo c'è Kovalenko con Bourabia e Maggiore, mentre Provedel giocherà tra i pali difeso da Amian, Erlic e Nikolau. K.o Verde, panchina per Nzola.

Anderazzoli conferma Cutrone e Pinamonti in attacco, supportati da Bajrami nel 4-3-1-2 dell'Empoli. Henderson, Ricci e Zurkowski in mezzo, Vicario in porta. Difesa a quattro composta da Stojanovic, Romagnoli, Luperto e Parisi.

SPEZIA-EMPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko, Kiwior, Maggiore, Reca; Antiste, Manaj. All. Thiago Motta.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Henderson, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli.