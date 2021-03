Formazioni Spezia-Cagliari: Pavoletti titolare

Spezia e Cagliari giocano una gara fondamentale nella corsa salvezza: Piccoli prima punta, Lykogiannis di nuovo dal 1'.

Non si può sbagliare nel 28esimo turno di campionato. Il finale di Serie A si avvicina, Spezia e Cagliari, in campo in uno dei due anticipi del sabato, ne sono consapevoli. I liguri sperano di allontanarsi proprio dai sardi, attualmente terzultimi in classifica e decisi a rialzarsi dopo il k.o contro la Juventus.

Nella gara d'andata giocata a fine novembre alla Sardegna Arena, Cagliari e Spezia avevano dato vita ad uno spettacolare 2-2: l'allora team di Di Francesco aveva ribaltato il goal di Gyasi con Pavoletti e Joao Pedro, prima della rete su rigore di Nzola al minuto 94.

Italiano propone Piccoli come prima punta, supportato in attacco da Farias e Gyasi. A centrocampo c'è Pobega insieme a Ricci e Maggiore, mentre in porta conferma per Zoet in attesa di Provedel. Difesa a quattro composta da Ferrer, Ismajili, Erlic e Marchizza.

Nel Cagliari torna dal 1' Pavoletti, con Joao Pedro al suo fianco nel 3-5-2 di Semplici. In mezzo ci sono Marin e Duncan con Nainggolan, mentre sulle fasce gioca Lykogiannis, in campo dopo la squalifica, al pari di Nandez. Tra i pali Cragno, difeso da Klavan, Godin e Rugani.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Ismajli, Marchizza; Maggiore, Ricci, Pobega; Gyasi, Piccoli, Farias.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Rugani, Godin, Klavan; Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro.