Formazioni Spagna-Argentina: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





Il grande giorno è arrivato: al MetLife Stadium di East Rutherford, una tra Spagna e Argentina alzerà al cielo statunitense l'edizione 2026 dei Mondiali. Sarebbe il secondo trionfo per la Roja dopo quello del 2010, il quarto e secondo di fila per l'Albiceleste.

Alla fine, insomma, la squadra di Luis De la Fuente e quella di Lionel Scaloni si sono dimostrate le più forti. Una ha superato la Francia con pieno merito in semifinale, l'altra è riuscita ad avere la meglio all'ultimo sull'Inghilterra dopo altri passaggi del turno soffertissimi contro Capo Verde, Egitto e Svizzera.

Per quanto riguarda la formazione titolare della Spagna, la stella è naturalmente Lamine Yamal. Oyarzabal falso nove, Baena titolare, in mezzo al campo l'ex napoletano Fabian Ruiz con Porro inizialmente in panchina. Nell'Argentina c'è il ritorno dal primo minuto di De Paul, a cui fa spazio Simeone. In attacco Alvarez vince il ballottaggio con Lautaro Martinez per far coppia con Messi: dalla panchina l'interista, decisivo così contro l'Inghilterra.

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Spagna-Argentina sarà visibile tramite un abbonamento su DAZN, o scaricando l'app su un qualsiasi dispositivo (smart tv, pc, cellulare, tablet) o accedendo al sito ufficiale della piattaforma, con l'alternativa dell'attivazione del canale ufficiale dei Mondiali presente su Prime Video. Gara visibile anche in chiaro e gratis grazie alla Rai, in particolare su Rai 1 in diretta tv e su RaiPlay in diretta streaming.