Probabili formazioni Sheriff-Inter: Dzeko guida l'attacco al fianco di Lautaro

Imperativo tre punti per l'Inter sul campo della sopresa del girone Sheriff. I nerazzurri di scena a Tiraspol per indirizzare a proprio favore il discorso qualificazione agli ottavi di Champions League dopo il netto successo dell'andata in quel di San Siro.

Simone Inzaghi cerca un'altra vittoria che significherebbe sorpasso in classifica proprio nei confronti dello Sheriff e per questo si affida alla formazione tipo: saranno Dzeko e Lautaro Martinez a comporre il tandem d'attacco.

A centrocampo Brozovic in cabina di regia con Barella e Calhanoglu a recitare lo spartito da mezzali. Sulle corsie laterali largo a Darmian e Perisic.

Tutto confermato anche in difesa: Skriniar, De Vrij e Bastoni giocheranno a protezione della porta di Handanovic.

Lo Sheriff risponde con un 4-2-3-1 dove il terminale offensivo è Bruno Souza. Alle sue spalle Traoré, Kolovos, Castañeda. In mediana Addo spalleggerà Thill, autore del momentaneo pari nella gara di Milano.

In difesa Arboleda e Dulanto formano la coppia centrale, Fernando e Cristiano sono i terzini. In porta c'è Celeadnic.

SHERIFF (4-2-3-1): Celeadnic; Fernando, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, S. Thill; A. Traoré, Kolovos, Castañeda; Bruno Souza.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martínez, Dzeko.