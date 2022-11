Probabili formazioni Senegal-Olanda: Dia e Van Dijk titolari

Dopo la vittoria dell'Ecuador, la prima giornata del gruppo A di Qatar 2022 si completa con l'incontro tra Senegal e Olanda.

I padroni di casa del Qatar sono caduti nel match inaugurale contro l'Ecuador, in testa al girone A dopo il successo per 2-0 firmato Enner Valencia. Ora tocca a Senegal ed Olanda rispondere, impegnate nella seconda sfida del primo raggruppamento dei Mondiali 2022.

Il Senegal non potrà contare su Sadio Manè per il torneo: inizialmente convocato, l'attaccante del Bayern Monaco ha dovuto dare definitivo forfait dopo l'infortunio rimediato in Bundesliga.

Il team Campione d'Africa in carica rimarrà in Qatar con 25 giocatori, visto che l'ex Liverpool non è stato sostituito con una nuova convocazione da parte del ct Cissé.

Senza Manè, il Senegal punterà su Diatta e Sarr come ali, con l'attaccante della Salernitana, Dia, come prima punta. Matar Sarr e i due Gueye in mezzo, in porta Mendy sarà difeso da Sabaly, Koulibaly, Diallo e il milanista Ballo-Touré.

Nell'Olanda spazio per Bergwijn e Janssen come punte del 3-4-1-2, con Blind e Dumfries esterni di centrocampo e Gakpo trequartista. Interni De Jong e Koopmeiners, tra i pali Noppert. Difesa a tre composta da Timber, Akè e ovviamente Van Dijk.

SENEGAL-OLANDA, LE PROBABILI FORMAZIONI

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Ballo-Touré; Idrissa Gueye, Pape Gueye, Matar Sarr; Diatta, Dia, Ismaila Sarr.

OLANDA (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, Koopmeiners, De Jong, Blind; Gakpo; Janssen, Bergwijn.