Formazioni Senegal-Iraq: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming





L'ultima giornata del Gruppo I mette di fronte Senegal e Iraq in una sfida già da dentro o fuori. Solo i tre punti potrebbero regalare a una delle due Nazionali la qualificazione ai sedicesimi di finale, visto che entrambe hanno perso contro Norvegia e Francia nelle prime due partite giocate in questi Mondiali.

Il Senegal si affida al tridente formato da Sadio Manè, Nicolas Jackson e Ismaila Sarr, autore di una doppietta che non è bastata ad evitare la sconfitta contro la Norvegia. Koulibaly come sempre guida la difesa. Nell'Iraq il punto di riferimento lì davanti è Al Hamadi supportato da Qasem e Bayesh.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Senegal-Iraq, gara valida per la terza giornata del Gruppo I dei Mondiali, si gioca venerdì 26 giugno al BMO Field di Toronto con fischio d'inizio fissato alle ore 21.00. La partita verrà trasmessa su DAZN mentre non è prevista la diretta in chiaro sulla Rai, dove sarà possibile vedere l'altra sfida del girone ovvero Norvegia-Francia.