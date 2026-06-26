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Lelio Donato

Formazioni Senegal-Iraq: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Senegal vs Iraq
Senegal
Iraq

Poche speranze di qualificazione per Senegal e Iraq che si affrontano nella terza giornata del Gruppo I ai Mondiali: le ultime sulle formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

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Probabili formazioni Senegal - Iraq

4-3-3
Senegal crest
Senegal
SEN
Formazione
Iraq crest
Iraq
IRQ
4-1-2-3
23M. Diaw19M. Niakhate15K. Diatta25M. Diouf3K. Koulibaly5I. Gueye26P. Gueye8L. Camara18I. Sarr10S. Mane11N. Jackson22A. Basil Fadhil5A. Hashem3H. Ali4Z. Tahseen23M. Doski21M. Farji16A. Al-Ammari14Z. Iqbal11A. Qasem8I. Bayesh9A. Al Hamadi
Iraq crest
Iraq
IRQ
4-3-3
Senegal

Formazione titolare

Iraq

Allenatore

  • P. Thiaw
  • G. Arnold

L'ultima giornata del Gruppo I mette di fronte Senegal e Iraq in una sfida già da dentro o fuori. Solo i tre punti potrebbero regalare a una delle due Nazionali la qualificazione ai sedicesimi di finale, visto che entrambe hanno perso contro Norvegia e Francia nelle prime due partite giocate in questi Mondiali.

Il Senegal si affida al tridente formato da Sadio Manè, Nicolas Jackson e Ismaila Sarr, autore di una doppietta che non è bastata ad evitare la sconfitta contro la Norvegia. Koulibaly come sempre guida la difesa. Nell'Iraq il punto di riferimento lì davanti è Al Hamadi supportato da Qasem e Bayesh.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Senegal-Iraq, gara valida per la terza giornata del Gruppo I dei Mondiali, si gioca venerdì 26 giugno al BMO Field di Toronto con fischio d'inizio fissato alle ore 21.00. La partita verrà trasmessa su DAZN mentre non è prevista la diretta in chiaro sulla Rai, dove sarà possibile vedere l'altra sfida del girone ovvero Norvegia-Francia.

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