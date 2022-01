28 punti per il Sassuolo, 27 per il Verona. Quota quaranta si avvicina per entrambe, decise a lottare per qualcosa in più rispetto alla sola salvezza. La gara del 22esimo turno è fondamentale per i neroverdi e gialloblù, decisi a rimanere in scia per lottare in chiave Conference o Europa League.

Il Sassuolo ha surclassato l'Empoli in trasferta con cinque reti nell'ultimo incontro di Serie A, mentre il Verona è reduce dalla sconfitta a sorpresa subita in casa della Salernitana. Il settimo posto dista appena quattro lunghezze per la squadra di Dionisi, cinque per quella di Tudor.

Dionisi opta per il 4-2-3-1 in cui Consigli sarà difeso da Chiriches, Ferrari, Toljan e Rogerio. A centrocampo riecco Frattesi con Maxime Lopez, mentre sulla trequarti insieme a Defrel e Raspadori c'è Muldur. Scamacca punta, squalificato Berardi.

Nel Verona ci sono Casale, Günter e Ceccherini a divesa di Pundur, sugli esterni Depaoli e Lazovic. Interni Tameze e Veloso, con Simeone centravanti. Alle spalle dell'ex Cagliari giocano Barak e Caprari. Ilic squalificato, Silvestri ancora positivo al coronavirus.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Muldur, Raspadori, Defrel; Scamacca

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Casale, Günter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.