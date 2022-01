Sassuolo-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SASSUOLO-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sassuolo-Verona

Data: 16 gennaio 2022

Orario: 12.30

Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite)

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Il Sassuolo di Dionisi sfida il Verona di Tudor alla 22ª giornata di Serie A. Due squadre per certi versi simili, visto che stanno rendendo bene nonostante l’addio in estate dei rispettivi allenatori che avevano fatto cose eccezionali nelle annate precedenti (De Zerbi per i neroverdi e Juric per i gialloblù).

Ottimo momento di forma per il Sassuolo che, dopo i tentennamenti delle prime settimane di stagione, ha trovato una sua dimensione. Dopo l’1-1 col Genoa nella prima gara del 2022, i neroverdi hanno demolito l’Empoli in trasferta con il punteggio di 1-5. Cinquina tutta italiana, con i goal iniziale di Berardi su rigore e le doppiette di Raspadori e Scamacca.

Inizio di anno più altalenante quello del Verona, tra le squadre più colpite dal Covid. Nonostante le tante assenze i gialloblù sono riusciti a vincere per 1-2 sul campo dello Spezia, per poi però perdere con lo stesso risultato tra le mura amiche contro la Salernitana. La classifica degli scaligeri però rimane tranquilla, con la zona retrocessione distante 11 punti.

Sono 21 i confronti nella storia tra Sassuolo e Verona, con 11 successi neroverdi e 7 gialloblù. Sono invece solo 3 i pareggi. Gli ultimi precedenti sono a forti tinte neroverdi, con 5 vittorie del Sassuolo e 1 pareggio. Il Verona non vince dal 25 novembre 2017: 0-2 in terra emiliana, con goal di Zuculini e Verde.

Di seguito ci saranno altre informazioni importanti per quanto riguarda Sassuolo-Verona: dalle formazioni scelte dai due tecnici ai canali che trasmetteranno la partita in tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-VERONA

Il confronto tra Sassuolo e Verona sarà il ‘lunch match’ della 22ª giornata di Serie A, andando in scena domenica 16 gennaio 2022 alle ore 12.30. Il teatro della sfida sarà il Mapei Stadium di Reggio Emilia.

DOVE VEDERE SASSUOLO-VERONA IN TV

La visione di Sassuolo-Verona sarà garantita sia da DAZN che da Sky. Nel primo caso, basterà avere una moderna smart tv e accedere all’apposita applicazione. In caso di possesso di un televisore non di ultima generazione, sarà comunque possibile vedere la partita. Basterà disporre o di una console da gioco come PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o di un dispositivo come TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast e collegarlo alla tv.

Avendo invece l’abbonamento a Sky, basterà sintonizzarsi su Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 del digitale terrestre) o su Sky Sport (numero 251 del satellite)

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Andrea Calogero a raccontare la sfida per DAZN, con il commento tecnico di Alessandro Budel. La coppia scelta da Sky è invece composta da Davide Polizzi e Fernando Orsi.

SASSUOLO-VERONA IN DIRETTA STREAMING

DAZN offre la possibilità di vedere le proprie partite in streaming attraverso l’omonima applicazione e il sito ufficiale, così come Sky tramite l’applicazione Sky Go. In entrambi i casi, si può accedere a questi servizi tramite smartphone, tablet, iPhone, iPad, pc e notebook.

C’è poi NOW, servizio on demand di Sky che propone il meglio del palinsesto dell’emittente satellitare – tra cui le partite di Serie A – attraverso specifici pacchetti.

IN DIRETTA SU GOAL

Sarà possibile seguire il match anche qui su GOAL che, con la consueta cronaca scritta, non vi farà perdere nulla del confronto tra emiliani e veneti: dalle formazioni ufficiali fino al fischio finale dell’arbitro.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-VERONA

Dionisi non cambia il suo ormai consolidato 4-2-3-1, schierato con Consigli tra i pali protetto da Chiriches e Ferrari come centrali e da Toljan e Rogerio come terzini. Frattesi torna titolare a fianco di Maxime Lopez in mediana, mentre nel trio di trequartisti Defrel o Muldur sostituiranno lo squalificato Berardi per far compagnia a Raspadori e Kyriakopoulos. Scamacca è il riferimento offensivo.

Tudor risponde con il 3-4-2-1, in cui mancherà uno dei migliori interpreti ovvero lo squalificato Ilic. Tra i pali Pandur, visto che Montipò è positivo al Covid. Difesa affida a Casale, Günter e Ceccherini. Sulla destra spazio al nuovo acquisto Depaoli, con Lazovic dall’altra parte e il tandem Tameze-Veloso in mezzo. In avanti Caprari e Barak (con quest’ultimo in ballottaggio con Lasagna) alle spalle di Simeone.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, M. Lopez; Muldur, Raspadori, Kyriakopoulos; Scamacca.

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Casale, Günter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.