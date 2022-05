Sfida senza obiettivi di classifica al 'Mapei Stadium' dove il Sassuolo, impegnato contro l'Udinese, vuole cancellare la pesante sconfitta subita nell'ultimo turno a Napoli.

Le due squadre non hanno particolari ambizioni ma vogliono chiudere al meglio un campionato che le ha viste comunque tra le protagoniste.

Dionisi recupera Traore, che dovrebbe giocare titolare insieme a Berardi e Raspadori alle spalle di Scamacca. In difesa spazio per Ayhan, favorito su Chiriches per affiancare Ferrari. A centrocampo confermatissimi Frattesi e Maxime Lopez.

Classico 3-5-2 per Cioffi che schiera Walace in mezzo al campo con Pereyra e Makenko mentre in attacco Pussetto è in vantaggio su Success per giocare accanto a Deulofeu.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-UDINESE

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Deulofeu.