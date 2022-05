Sassuolo-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SASSUOLO-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sassuolo-Udinese

Sassuolo-Udinese Data: 7 maggio 2022

7 maggio 2022 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

La 36ª giornata di Serie A manda in scena tra le altre Sassuolo-Udinese, sfida tra due squadre tranquille in termini di classifica e che hanno l’obiettivo di chiudere al meglio la stagione.

Momento negativo per il Sassuolo, che nelle ultime 5 partite ha raccolto appena 3 punti. Particolarmente rovinosa è stata l’ultima caduta, per 6-1 contro il Napoli in casa dei partenopei. I neroverdi conservano comunque una buona classifica, occupando l’undicesimo posto a quota 46 punti.

Anche l’Udinese viene da un risultato negativo, ovvero l’1-2 casalingo contro l’Inter. In precedenza però i friulani si sono affermati come una delle squadre più in forma, conquistando vittorie roboanti come il rotondo 0-4 rifilato alla Fiorentina al ‘Franchi’.

Il Sassuolo non batte l’Udinese tra le mura amiche dalla stagione 2016/17. Era il 25 settembre 2016, quando gli emiliani ebbero la meglio sui friulani per 1-0 grazie al goal decisivo messo a segno da Defrel.

Per conoscere altre informazioni riguardo a Sassuolo-Udinese, dai canali che trasmetteranno la partita in tv e streaming agli aggiornamenti sulle formazioni, basterà leggere le righe seguenti.

ORARIO SASSUOLO-UDINESE

La partita andrà in scena sabato 7 maggio 2022, al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18.00.

DOVE VEDERE SASSUOLO-UDINESE IN TV

DAZN trasmetterà in esclusiva il confronto tra le formazioni allenate da Dionisi e Cioffi. Disponendo di una tv non di ultima generazione, sarà necessario dotarsi di uno dei seguenti supporti per poi collegarlo al televisore: console da gioco come PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Per quanto riguarda le smart tv, invece, basta accedere all’app della piattaforma.

SASSUOLO-UDINESE IN DIRETTA STREAMING

Con DAZN è possibile assistere alla partita anche in streaming su pc, notebook, smartphone e tablet. Nei primi due casi andando sul sito ufficiale, mentre negli altri due scaricando l’app.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Andrea Calogero racconterà la partita per DAZN, con Stefan Schwoch nelle vesti di commentatore tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

Un altro metodo per seguire il match è la diretta testuale presente qui su GOAL. Accedendo al nostro portale, non vi perderete nulla del confronto del ‘Mapei Stadium’ dal primo all’ultimo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-UDINESE

Possibile 4-3-3 per Dionisi, con Ayhan che dovrebbe vincere il ballottaggio con Chiriches per giocare al centro della difesa insieme a Ferrari. In mediana Matheus Henrique è in vantaggio su Traoré ma, se alla fine giocasse quest’ultimo, il modulo diventerebbe un 4-2-3-1 con l’ex Empoli, Berardi e Raspadori alle spalle di Scamacca.

Classico 3-5-2 da parte di Cioffi, che ha due dubbi in particolare per quanto riguarda gli undici da schierare. A centrocampo Makengo dovrebbe essere preferito ad Arslan, con Walace e Pereyra a giostrare con lui in mezzo mentre Molina e Udogie sugli esterni. In avanti, oltre a Deulofeu, Success pare avere più chances di partire dall’inizio.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Müldür, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Makengo, Walace, Pereyra, Udogie; Success, Deulofeu.