Periodo duro sia per il Sassuolo che per la Lazio e volontà di rinascere nella terza sfida di questo 2023: entrambe non vincono da diverso tempo.

Il pericolante Sassuolo, reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate di campionato, ospita la Lazio di Sarri. Dopo la sconfitta della Juventus, i biancocelesti sperano di dimenticare l'ultimo periodo duro e iniziare la scalata verso la Champions League, in seguito a un pari e due k.o.

Match fondamentale per entrambe, che non vincono oramai da diverso tempo. Per il Sassuolo la necessità di allontanarsi dalla zona calda, per la Lazio il desiderio di lottare con le prime della classe e rimanere in scia con Inter, Milan e Juventus (k.o pesantemente contro il Napoli nell'anticipo del venerdì).

Dionisi non ha a disposizione l'infortunato Pinamonti e dunque sceglie Alvarez di punta, supportato da Laurienté e Berardi, mentre Pegolo (anche Consigli è indisponibile) difenderà la porta. Retroguardia composta da Toljan, Erlic, Ferrari e Rogerio, con Frattesi, Obiang e Traoré in mezzo.

Nella Lazio c'è Zaccagni e non Pedro per completare il tridente, in cui sono intoccabili Felipe Anderson e Immobile. Cataldi in mezzo insieme a Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Provedel tra i pali, difesa composta da Hysaj, Casale, Romagnoli e Marusic.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-LAZIO

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang, Traoré; Berardi, Alvarez, Laurienté.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.