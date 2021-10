Il Sassuolo ospita l’Empoli in un match valido per l’undicesimo turno del campionato di Serie A. I neroverdi sono reduci dalla vittoria con la Juve.

Archiviata la vittoria esterna ottenuta sul campo della Juventus, il Sassuolo si appresta a tornare in campo per sfidare, nell’undicesimo turno di campionato l’Empoli.

Se i neroverdi sono reduci da un risultato prestigioso che ha consentito loro di portare a casa tre punti pesanti per la classifica, i toscani nella loro ultima uscita sono invece stati superati in casa per 2-0 dall’Inter campione d’Italia.

Alessio Dionisi, per l’occasione sistemerà la sua squadra con il consueto 4-2-3-1 nel quale saranno Toljan, Chiriches, Ferrari e Rogerio a completare la linea difensiva davanti a Consigli.

Frattesi e Lopez comporranno il duo di mediana, mentre in attacco dovrebbe essere Scamacca ad agire da unica punta con Berardi, Raspadori e Traoré a supporto.

Aurelio Andreazzoli dovrebbe invece affidarsi ad un 4-3-2-1 nel quale, davanti a Vicario, saranno Stojanovic, Ismajli, Luperto e Marchizza a comporre il pacchetto difensivo.

Stulac si sistemerà in cabina di regia, con Bandinelli e Haas interni, mentre in avanti ci saranno Bajrami ed Henderson a sostegno di Pinamonti.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Stulac, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.