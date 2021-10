Sassuolo-Empoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Sassuolo sfida l'Empoli nell'11ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SASSUOLO-EMPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sassuolo-Empoli

Sassuolo-Empoli Data: 31 ottobre 2021

31 ottobre 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Sassuolo di Alessio Dionisi sfida l'Empoli di Aurelio Andreazzoli nell'11ª giornata del campionato di Serie A. Gli emiliani sono noni in classifica con 14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, mentre i toscani occupano l'11ª posizione a quota 12, con un cammino di 4 successi e 6 sconfitte.

Segui Sassuolo-Empoli solo su DAZN. Attiva ora

Il bilancio delle precedenti in Serie A fra le due squadre in casa del Sassuolo è tutto dalla parte dei neroverdi, che hanno vinto 4 volte su altrettante sfide fra le mura amiche.

Il tecnico Alessio Dionisi è il grande ex del match, avendo guidato l'Empoli nella passata stagione, culminata con la vittoria del campionato di Serie B e la promozione in Serie B.

Gli emiliani hanno ottenuto 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle precedenti 4 gare nel torneo, di due vittorie e 2 sconfitte, invece, il bilancio nelle ultime 4 giornate degli azzurri.

Domenico Berardi è il miglior marcatore neroverde con 4 goal, fra i toscani prevale Andrea Pinamonti a quota 3 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo-Empoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-EMPOLI

Sassuolo-Empoli si disputerà nel pomeriggio di domenica 31 ottobre 2021 nel palcoscenico del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 9ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 15.00.

La partita Sassuolo-Empoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Sassuolo-Empoli su DAZN sarà curata da Federico Zanon, con il commento tecnico di Stefan Schwoch.

Gli utenti DAZN potranno vedere Sassuolo-Empoli in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPad e iPhone, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi Android o iOS e successivamente di avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno disponibili per la visione on demand.

Conavrete la possibilità di seguireancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Dionisi si affiderà al consueto 4-2-3-1. Il peso dell'attacco ricadrà sulle spalle di Scamacca, che potrebbe essere sostenuto sulla trequarti da Berardi, Raspadori (in vantaggio su Defrel) e Traoré. In mediana sarà riproposta la coppia composta da Maxime Lopez e Frattesi. In difesa, davanti al portiere Consigli, dubbio a destra fra Toljan e Müldür, con il primo favorito, mentre a sinistra agirà Rogerio e al centro la coppia centrale sarà formata da Chiriches e da capitan Gian Marco Ferrari. Ai box per infortunio i vari Obiang, Romagna, Djuricic e Boga.

Assenze di un certo peso per Andreazzoli, che dovrà rinunciare ad una pedina importante del centrocampo come Samuele Ricci, espulso contro l'Inter, oltre agli infortunati Di Francesco, Furlan e Simone Romagnoli. Fra i pali agirà Vicario, mentre il reparto arretrato vedrà il giovane Luperto affiancare al centro Ismajli, e Stojanovic e Marchizza come esterni bassi. In mediana Stulac agirà da playmaker, con Haas (favorito su Zurkowski) e Bandinelli mezzali. In attacco conferma da centravanti per Pinamonti. Alle sue spalle, sulla trequarti, Henderson potrebbe agire in tandem con Bajrami. L'alternativa è rappresentata da Cutrone in coppia con Pinamonti al posto dello scozzese.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Stulac, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.