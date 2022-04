Probabili formazioni Sampdoria-Roma: Mourinho conferma Zalewski a sinistra

Vincere per dare continuità a suoi risultati e allontanarsi dalle zone calde di classifica. E’ questo il grande obiettivo di una Sampdoria che però, nel 31° turno di campionato, dovrà vedersela con una delle squadre più in forma del torneo: la Roma.

I blucerchiati dopo aver patito tre sconfitte consecutive, sono tornati alla vittoria nell’ultima uscita, imponendosi 2-0 in uno scontro diretto contro il Venezia. Un risultato che ha consentito loro di portarsi in posizioni più serene, ma abbassare la guardia è ancora vietato.

I giallorossi sono reduci invece da ben nove risultati utili consecutivi e possono contare sull’entusiasmo generato dal loro ultimo successo: quello per 3-0 nel derby contro la Lazio. I capitolini sono pienamente in corsa per una qualificazione europea e potrebbero anche avere ancora nel mirino il quarto posto.

Marco Giampaolo sistemerà la sua Sampdoria con un 4-3-2-1 nel quale, davanti ad Audero, Ferrari e Colley comporranno la coppia centrale di una difesa completata da Bereszynski e Murru.

Rincon sarà il perno del centrocampo e a coadiuvarlo da interni di destra e sinistra saranno Candreva e Thorsby. In attacco Caputo agirà da unica punta con Sensi e Sabiri a suo supporto.

José Mourinho ripartirà da un 3-4-2-1 nel quale il terzetto di difesa davanti a Rui Patricio sarà composto da Mancini, Smalling e Ibanez.

Conferma sulla fascia sinistra per Zalewski, mentre su quella opposta agirà come di consueto Karsdorp. Il duo di mediana sarà completato da Cristante e Sergio Oliveira. In attacco saranno Pellegrini e Mkhitaryan ad agire alle spalle di Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SAMPDORIA-ROMA

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi, Sabiri; Caputo.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.