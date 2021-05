Probabili formazioni Sampdoria-Parma: Gabbiadini titolare nell'ultima di Ranieri

La Sampdoria vuole salutare Ranieri con una vittoria, il Parma evitare l'ultimo posto in classifica: si chiude l'annata 2020/2021.

Si chiude il campionato 2020/2021. Tra le gare del sabato che fanno parte del 38esimo turno anche Sampdoria-Parma, con la squadra blucerchiata sicura di concludere il torneo nella parte sinistra della classicia e quella emiliana decisa ad evitare l'ultima piazza.

La Sampdoria, che saluterà Ranieri dopo questa gara, ha chiuso il campionato con un buon nono posto, mentre il Parma deve vincere e sperare nel k.o del Crotone contro la Fiorentina per non concludere al ventesimo l'annata della nuova retrocessione.

Thorsby è squalificato, Ranieri propone Jankto e Candreva esterni con Ekdal e Adrien Silva interni. Gabbiadini con Quagliarella in avanti, Audero come di consueto in porta. Difesa a quattro composta da Ferrari, Yoshida, Colley ed Augello.

D'Aversa deve fare i conti con tantissimi infortunati, costretto a mandare in campo i pochi disponibili. Gervinho e Pellè in avanti, a centrocampo spazio per Hernani, Brugman e Sohm. Tra i pali c'è Sepe, retroguardia composta da Bruno Alves, Dierckx e Valenti, con Laurini e Busi a battere le corsie laterali.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Adrien Silva, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

PARMA (3-5-2): Sepe; Dierckx, Bruno Alves, Valenti; Laurini, Hernani, Brugman, Sohm, Busi; Pellè, Gervinho.