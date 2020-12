Formazioni Sampdoria-Milan: out Bennacer, gioca Tonali

I rossoneri devono rispondere a Inter e Juventus sul campo della Samp. Ancora senza Ibra, Rebic punta e Brahim a supporto. Ranieri lancia Gabbiadini.

Dopo le vittorie di e , tocca al rispondere. La capolista della 2020/21 è di scena a Marassi, in casa della , nel posticipo serale della domenica di Serie A. I rossoneri, ancora imbattuti cercano l'ottavo successo in 10 gare.

La squadra di Pioli viene da una vittoria in rimonta in contro il , dopo aver battuto la una settimana fa. La Sampdoria, invece, è reduce da un mese di novembre piuttosto complicato, senza vittorie tra campionato e Coppa .

Ranieri spera di strappare uno scalpo di lusso per poter cambiare marcia. Ha tutta la rosa a disposizione, eccezion fatta per Keita, ancora in fase di recupero. In attacco il partner di Quagliarella sarà Manolo Gabbiadini , favorito su Gaston Ramirez.

Altre squadre

Linea davanti ad Audero con Bereszynski, Ferrari, Tonelli e Augello, mentre a centrocampo Candreva e Jankto occuperanno le corsie e Thorsby e Silva la zona mediana.

Cinque assenze e un dubbio nel Milan: danno forfait Bennacer (affaticamento muscolare), Ibrahimovic, Kjaer e Leao, più Musacchio non convocato per scelta tecnica, mentre l'interrogativo riguarda la fascia sinistra dell'attacco, Diaz e non Hauge. Il resto dell'attacco è scolpito, con Saelemaekers a destra, Calhanoglu sulla trequarti e Rebic da prima punta.

A centrocampo conferma di Sandro Tonali dal primo minuto insieme a Kessié. Linea di difesa con il giovane Gabbia per la prima volta in stagione titolare con Romagnoli. Sugli esterni non ci sono dubbi: Calabria da un lato, Theo Hernandez dall'altro. Gigio Donnarumma tra i pali.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.