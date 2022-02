Probabili formazioni Sampdoria-Empoli: Giampaolo si affida a Quagliarella e Caputo

La Sampdoria è alla ricerca di quel risultato che le consenta di allontanarsi dalle zone pericolose di classifica, mentre l’Empoli non vince in campionato da metà dicembre. Le due squadre si affronteranno al ‘Luigi Ferraris’ per una sfida valida per il 26° turno di Serie A che metterà in palio punti pesanti.

La nuova Samp di Giampaolo, ha sin qui totalizzato due sconfitte ed una vittoria, l’ultima delle quali in casa del Milan, mentre l’Empoli di Andreazzoli è reduce dai due pareggi ottenuti contro Bologna e Cagliari.

I blucerchiati si sistemeranno con l’ormai consueto 4-3-1-2 nel quale, davanti a Falcone, Ferrari e Colley comporranno la coppia centrale di una difesa che prevederà Bereszynski e Murru sugli esterni.

A centrocampo, Ekdal sarà il vertice basso di un rombo completato da Candreva e Thorsby che agiranno di interni di destra e sinistra, mentre Sensi si sposterà qualche metro più avanti per giostrare da trequartista alle spalle del duo d’attacco Quagliarella-Caputo.

I toscani si affideranno invece ad un 4-3-2-1 nel quale saranno Stojanovic, Romagnoli, Viti e Parisi a completare la linea difensiva davanti a Vicario.

Chiavi del centrocampo affidate ad Asllani, con Zurkowski e Bandinelli che chiuderanno il terzetto di mediana, mentre a supporto dell’unica punta Pinamonti ci saranno Bajrami ed Henderson.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-EMPOLI

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.