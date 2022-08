Prima gara nel campionato 2022/2023 per Sampdoria ed Atalanta: Giampaolo punta sulla vecchia difesa, Atalanta con Okoli e De Roon.

Serie A 2022/2023, ci siamo. Riparte il campionato, tre mesi dopo la vittoria del Milan. I rossoneri scenderanno in campo alle 18:30 contro l'Udinese, insieme ad un altro match in contemporanea: al Ferraris di Genova di fronte la Sampdoria di Giampaolo e l'Atalanta di Gasperini.

La Sampdoria è reduce da una stringata salvezza la scorsa primavera, speranzosa di poter migliorare il proprio cammino, mentre l'Atalanta dopo anni non si è classificata alle coppe europee: tutto sul campionato, per provare ad essere nuovamente sorpresa. Fuoco alle polveri a Marassi.

Nella Sampdori spazio per Audero, con la vecchia retroguardia composta da Bereszynski, Ferrari, Colley ed Augello. Vieira schermo davanti alla difesa, con Leris, Rincon, Sabiri e il nuovo arrivato Djuricic davanti a Caputo. Parte dalla panchina Villar.

Atalanta con Zapata e Muriel di punta e Pasalic alle spalle, mentre Maehle ed Hateboer saranno gli esterni. Ederson out, con De Roon c'è Koopmeiners. In difesa spazio per Okoli insieme a Toloi e Djimsiti, tra i pali Musso. Fuori Malinovskyi.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Okoli, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Zapata, Muriel.