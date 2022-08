Sampdoria e Atalanta si sfidano alla 1ª giornata di Serie A: tutto sulla partita, dalle probabili formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

Finalmente torna il campionato, con Sampdoria-Atalanta tra le due sfide che aprono le danze. Un match tra due formazioni che partono con obiettivi profondamente diversi.

I blucerchiati, con Marco Giampaolo confermato in panchina, vengono da una salvezza abbastanza sofferta e hanno ancora la permanenza in massima serie come traguardo principale da raggiungere.

La Dea, invece, per la prima volta nell’era Gasperini comincia l’annata essendo fuori dalle coppe europee. I bergamaschi sono attesi quindi dalla stagione del riscatto, volendo dimostrare che il loro ciclo virtuoso non è ancora finito.

Nella scorsa stagione, la sfida giocata in casa dei genovesi terminò con un successo dei nerazzurri per 1-3. A segno Caputo per i doriani, mentre Askildsen (su autorete), Zapata e Ilicic per gli atalantini.

QUANDO SI GIOCA SAMPDORIA ATALANTA

Il match tra le formazioni allenate da Giampaolo e Gasperini è in programma per sabato 13 agosto 2022 alle ore 18.30, allo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-ATALANTA IN TV E STREAMING

La sfida tra i nerazzurri e blucerchiati sarà visibile su DAZN, accedendo all'app della piattaforma su una smart tv di ultima generazione. In alternativa si può eseguire l'accesso tramite una console di gioco come Playstation o Xbox, oppure tramite un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick Tv.

La seconda opzione è rappresentata da Sky, essendo una delle tre gare del primo turno di campionato trasmessa anche dall’emittente satellitare. I canali riservati al match sono: Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite, numero 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 e 272 satellite).

Per quanto riguarda lo streaming, DAZN garantisce tale servizio grazie alla sua app che è disponibile per pc, smartphone e tablet. Su questi dispositivi è disponibile anche Sky Go, servizio fruibile dagli abbonati Sky.

C’è poi come alternativa NOW, servizio on demand di Sky che attraverso specifici pacchetti propone il meglio del palinsesto dell’emittente satellitare.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

DAZN ha affidato la telecronaca di Sampdoria-Atalanta ad Alberto Santi ed Emanuele Giaccherini. Sky, invece, non ha ancora comunicato la coppia di telecronisti scelta per il match.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SAMPDORIA-ATALANTA

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Vieira, Candreva, Rincon, Sabiri; Djuricic; Caputo. All. Giampaolo

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini

